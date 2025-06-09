暴衝闖紅燈 嬤撞多車釀1死2傷

七十六歲婦人昨開車行經成功大學附近路口，涉闖紅燈高速衝撞機車、腳踏車，導致一人死亡。記者袁志豪／攝影

七十六歲劉姓婦人昨開車行經台南成功大學旁大學路與勝利路口，疑暴衝闖紅燈，衝撞兩輛停紅燈機車後，再撞上通過路口的自行車，七十四歲陳姓男自行車騎士一度趴在她擋風玻璃上再噴飛，傷重不治；劉婦最後撞上對向停放廿多輛機車才停下，釀一死二傷。

據了解，劉姓婦人為退休教職員，才剛換駕照，駕照有效期限至二○二七年七月一日，先前也無特別重大肇事紀錄。她案發後情緒低落，表示太過緊張，腦筋一片空白，不太記得，之後又供稱「可能是汽車煞車失靈」，才導致車輛無法停下；全案依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，劉姓婦人下午一時四十五分許開車載著七十七歲鄭姓女性友人要外出喝下午茶，兩人沿大學路往西行駛，接近勝利路口時，當時行人專用時相都是紅燈，只有行人能通行，卻不見減速，而是先繞過停等紅燈汽車，撞上兩輛機車，再撞上正騎自行車過馬路的七十四歲陳姓男子。

陳姓騎士一度趴在劉婦轎車擋風玻璃上，穿越路口後又擦撞對向一輛轎車，陳從擋風玻璃上彈飛撞上該轎車左車頭後落地；最後劉婦轎車偏右撞向整排停放的機車才停下來。

陳姓自行車騎士當場失去呼吸心跳，送醫不治；遭撞的機車五十二歲陳姓女騎士、廿八歲吳姓男騎士都受輕傷，送醫無大礙。

現場汽機車零件散落一地，滿目瘡痍，勝利路、大學路一度全面封路。一名目擊者說，從車輛擦撞機車起到停下，長達一百公尺，擋風玻璃碎裂破了大洞，「路邊機車像保齡球瓶全倒」，有些機車的連車牌都被撞掉，

劉婦肇事後，在馬路邊嚇得說不出話來，掩面痛哭，兒子得知後趕到現場，警方初步查出，劉姓婦人等相關當事人酒測值都是零，將鑑定車輛煞車是否故障，警方也不排除她是否一時操控失誤釀禍，或另有原因分心等人為因素，待深入釐清事發原因。

陳姓死者為高雄旗山人，目前住在台南東區，不過台南沒有親人，他胞妹昨晚到南市第一警分局交通分隊製作筆錄，僅說許久未聯繫，對車禍事故沒有特別意見，該怎麼辦就怎麼辦。

台南地檢署表示，檢察官今進行相驗，相驗後再決定劉婦涉及過失致死罪的強制處分。