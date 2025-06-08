成大旁衝撞釀1死2傷…76歲婦一度稱「腦袋空白」 再改口煞車失靈停不住

76歲劉姓老婦今下午1時許高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，涉闖紅燈擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車行經路口74歲陳姓老翁；劉婦一度說腦筋空白，後來稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定煞車是否故障。

死者陳姓老翁是高雄旗山人，目前住在台南市東區，在台南沒有親人、小孩，妹妹於晚間7時許趕到台南市警第一分局交通分隊製作筆錄；妹妹表示哥哥離家很久，一個人住在台南市東區，感情已經不親，許久沒有聯絡，對車禍事故沒有特別意見，該怎麼辦就怎麼辦。

據了解，劉婦是退休教職員，剛換駕照，有效期限至2027年7月1日，劉婦沒有酒駕，尚無查出有重大肇事紀錄；她今天原本載著77歲鄭姓女性友人，要去喝下午茶，兩人穿著正式。據初步調查，劉婦沿大學路往勝利路開，原本看到紅燈要踩煞車，卻疑似誤踩油門。

劉婦被帶至警局時，情緒低落，對許多問題都表示因太過緊張，腦筋一片空白，不太記得；她面對警方詢問，先表示以為前方是綠燈，才會往前開，警方出示現場監視器畫面後，又稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。

據了解，劉婦兒子受訪時表示，母親當時應該是有看到紅燈，但其聲稱是因煞車無法作動，才導致車輛一路暴衝；對於事故原因究竟是否為機械故障或人為因素所致，警方將調查釐清事故原因與肇事責任。

台南地檢署則表示，本案檢察官將於明天相驗，待檢察官驗完後，再決定劉婦涉及過失致死罪的強制處分。台南市警第一分局副分局長顏嘉良說明，今天下午1時許，劉女駕駛車輛沿大學路行駛至勝利路口時，疑因操作不當擦撞前方兩輛停等紅燈的機車。

警方指出，劉女接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向車輛，最終撞擊路邊停放的機車，現場相關當事人酒測值均為零；車禍發生時，現場為行人時相號誌，僅行人可通行，74歲陳姓單車騎士遭劉女車輛撞擊，送醫急救後傷重不治。

從路口監視器則可見，現場為全時相路口，當時行人、腳踏車正交錯穿越馬路，劉婦向前高速行駛，先向左閃開前方3輛停等紅燈轎車，逆向行駛擦撞停等紅燈2輛機車，衝過路口時，再撞上騎單車的陳姓老翁，接續擦撞對向一輛轎車後，向右偏移連撞停在路旁的29輛機車。

據現場目擊者指出，劉婦將老翁撞到趴在車上，擋風玻璃因衝擊碎裂破了大洞，劉婦再擦撞大學路對向一輛轎車，老翁因此從擋風玻璃彈到對向轎車落地，當場失去呼吸心跳；據了解，老翁身受重傷，於2時許宣告不治，52歲陳姓女騎士、28歲吳姓男騎士均受輕傷。

目擊者表示，劉婦高速衝撞像打保齡球連續衝撞大學路路邊停車格30多輛機車，肇事距離長達數100多公尺，警察、消防獲報呼嘯而來，勝利路、大學路也全面封路，都是因為這起事故。劉婦肇事後，在馬路邊嚇得說不出話來，掩面痛哭，兒子也趕往現場陪伴。

警方將所有被撞的機車都移回交通分隊，但現場滿地瘡痍，有些機車的車牌都被撞掉，路過的成大學生紛紛拿起手機拍攝，議論紛紛；警方說明，如果車牌還在機車上，警方會聯繫車主製作筆錄，其他沒有通知到的車主，可至台南市警第一分局交通分隊主動說明。