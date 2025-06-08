快訊

「台灣黑熊幼崽」疑50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 這日後熱帶擾動恐成颱

聽新聞
0:00 / 0:00

成大旁衝撞釀1死2傷…76歲婦一度稱「腦袋空白」 再改口煞車失靈停不住

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

76歲劉姓老婦今下午1時許高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，涉闖紅燈擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車行經路口74歲陳姓老翁；劉婦一度說腦筋空白，後來稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定煞車是否故障。

死者陳姓老翁是高雄旗山人，目前住在台南市東區，在台南沒有親人、小孩，妹妹於晚間7時許趕到台南市警第一分局交通分隊製作筆錄；妹妹表示哥哥離家很久，一個人住在台南市東區，感情已經不親，許久沒有聯絡，對車禍事故沒有特別意見，該怎麼辦就怎麼辦。

據了解，劉婦是退休教職員，剛換駕照，有效期限至2027年7月1日，劉婦沒有酒駕，尚無查出有重大肇事紀錄；她今天原本載著77歲鄭姓女性友人，要去喝下午茶，兩人穿著正式。據初步調查，劉婦沿大學路往勝利路開，原本看到紅燈要踩煞車，卻疑似誤踩油門。

劉婦被帶至警局時，情緒低落，對許多問題都表示因太過緊張，腦筋一片空白，不太記得；她面對警方詢問，先表示以為前方是綠燈，才會往前開，警方出示現場監視器畫面後，又稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。

據了解，劉婦兒子受訪時表示，母親當時應該是有看到紅燈，但其聲稱是因煞車無法作動，才導致車輛一路暴衝；對於事故原因究竟是否為機械故障或人為因素所致，警方將調查釐清事故原因與肇事責任。

台南地檢署則表示，本案檢察官將於明天相驗，待檢察官驗完後，再決定劉婦涉及過失致死罪的強制處分。台南市警第一分局副分局長顏嘉良說明，今天下午1時許，劉女駕駛車輛沿大學路行駛至勝利路口時，疑因操作不當擦撞前方兩輛停等紅燈的機車。

警方指出，劉女接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向車輛，最終撞擊路邊停放的機車，現場相關當事人酒測值均為零；車禍發生時，現場為行人時相號誌，僅行人可通行，74歲陳姓單車騎士遭劉女車輛撞擊，送醫急救後傷重不治。

從路口監視器則可見，現場為全時相路口，當時行人、腳踏車正交錯穿越馬路，劉婦向前高速行駛，先向左閃開前方3輛停等紅燈轎車，逆向行駛擦撞停等紅燈2輛機車，衝過路口時，再撞上騎單車的陳姓老翁，接續擦撞對向一輛轎車後，向右偏移連撞停在路旁的29輛機車。

據現場目擊者指出，劉婦將老翁撞到趴在車上，擋風玻璃因衝擊碎裂破了大洞，劉婦再擦撞大學路對向一輛轎車，老翁因此從擋風玻璃彈到對向轎車落地，當場失去呼吸心跳；據了解，老翁身受重傷，於2時許宣告不治，52歲陳姓女騎士、28歲吳姓男騎士均受輕傷。

目擊者表示，劉婦高速衝撞像打保齡球連續衝撞大學路路邊停車格30多輛機車，肇事距離長達數100多公尺，警察、消防獲報呼嘯而來，勝利路、大學路也全面封路，都是因為這起事故。劉婦肇事後，在馬路邊嚇得說不出話來，掩面痛哭，兒子也趕往現場陪伴。

警方將所有被撞的機車都移回交通分隊，但現場滿地瘡痍，有些機車的車牌都被撞掉，路過的成大學生紛紛拿起手機拍攝，議論紛紛；警方說明，如果車牌還在機車上，警方會聯繫車主製作筆錄，其他沒有通知到的車主，可至台南市警第一分局交通分隊主動說明。

劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖為劉婦肇事車輛。記者袁志豪／攝影
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖為劉婦肇事車輛。記者袁志豪／攝影
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。記者袁志豪／攝影
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。記者袁志豪／攝影
劉婦（圖右）稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。記者袁志豪／攝影
劉婦（圖右）稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。記者袁志豪／攝影
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖為劉婦肇事車輛。記者袁志豪／攝影
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖為劉婦肇事車輛。記者袁志豪／攝影

闖紅燈 車禍 成功大學 台南

延伸閱讀

高雄69歲機車騎士遭撞飛不治 轎車駕駛：對方逆向切過來避不了

成大旁「誤踩油門」撞30多車 76歲婦退休剛換照…疑閃前方車輛逆向行駛

成大旁猛撞30多車…76歲婦載友喝下午茶出事 見紅燈踩煞車「誤踩成油門」

要踩煞車卻誤踩油門！76歲婦成大旁闖紅燈猛撞30多車釀1死2傷

相關新聞

成大旁「誤踩油門」撞30多車 76歲婦退休剛換照…疑閃前方車輛逆向行駛

76歲劉姓老婦今天下午1時許疑似誤踩油門，高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，闖紅燈先擦撞停等紅燈兩輛機...

成大旁衝撞釀1死2傷…76歲婦一度稱「腦袋空白」 再改口煞車失靈停不住

76歲劉姓老婦今下午1時許高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，涉闖紅燈擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏...

高雄69歲機車騎士遭撞飛不治 轎車駕駛：對方逆向切過來避不了

69歲林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由20歲陳姓男子駕駛的轎車當場撞飛，林男因頭部...

台南中年男倒廟宇金爐旁多時無人理 香客好奇察看早已身亡

台南新營太子宮金爐旁地上上午倒臥一名男子倒地多時無人理睬，直到10點多有上香民眾好奇上前察看，發現一動也不動的男子根本沒...

影／竹竿戳破橡皮艇？宜蘭安農溪泛舟翻船意外 9人落水1女喪命

宜蘭安農溪泛舟旅遊今天下午傳出意外，8名遊客與1名教練共乘一艘橡皮艇，途中疑似碰撞尖銳的竹竿，溪流高低落差且重力加速度，...

嘉義新港鄉農藥倉庫竄火煙 撲滅後空氣瀰漫刺鼻味

嘉義新港鄉一處堆放農藥、肥料資材的鐵皮倉庫今天傍晚竄火煙，火勢53分鐘後撲滅，空氣瀰漫一股刺鼻氣味，無人員受困；截至晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。