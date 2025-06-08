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高雄69歲機車騎士遭撞飛不治 轎車駕駛：對方逆向切過來避不了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

69歲林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由20歲陳姓男子駕駛的轎車當場撞飛，林男因頭部重創當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，陳男經警方酒測無酒駕行為，被依過失致死罪送辦，詳細車禍肇責待釐清。

鳳山警分局調查，林姓男子今天下午2時許騎機車沿五甲一路南向北方向行駛，遭同向行駛的轎車駕駛陳姓男子（20歲）當場撞飛，林男當時頭戴安全帽也噴飛，重摔落地時，頭部受創，當場無呼吸心跳。

警消獲報趕抵現場，救護員緊急將倒臥血泊中的林男送醫搶救，仍宣告不治；據了解，當工人的陳男當時聲稱，開車經過事故地點時，對方騎機車逆向切過來，他想閃也沒辦法閃才撞上。

後警方調閱事故現場周圍監視畫面，發現當時林男騎機車先逆向再切過馬路，剛過路中央就被陳男的轎車撞飛倒地；警方事後對陳男施以酒測，酒測值為0，死亡的林男則待報請檢察官相驗，以釐清死因。

林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛（紅圈處），經送醫不治。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛（紅圈處），經送醫不治。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時（紅圈處），遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛（紅圈處），經送醫不治。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時（紅圈處），遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛（紅圈處），經送醫不治。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛，經送醫不治；圖為林男機車。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛，經送醫不治；圖為林男機車。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛（紅圈處），經送醫不治。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛（紅圈處），經送醫不治。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛送醫不治；警方獲報到處處置。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由陳姓男子駕駛的轎車撞飛送醫不治；警方獲報到處處置。記者石秀華／翻攝

酒測 過失致死 逆向 車禍 撞飛

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