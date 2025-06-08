聽新聞
0:00 / 0:00
高雄69歲機車騎士遭撞飛不治 轎車駕駛：對方逆向切過來避不了
69歲林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由20歲陳姓男子駕駛的轎車當場撞飛，林男因頭部重創當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，陳男經警方酒測無酒駕行為，被依過失致死罪送辦，詳細車禍肇責待釐清。
鳳山警分局調查，林姓男子今天下午2時許騎機車沿五甲一路南向北方向行駛，遭同向行駛的轎車駕駛陳姓男子（20歲）當場撞飛，林男當時頭戴安全帽也噴飛，重摔落地時，頭部受創，當場無呼吸心跳。
警消獲報趕抵現場，救護員緊急將倒臥血泊中的林男送醫搶救，仍宣告不治；據了解，當工人的陳男當時聲稱，開車經過事故地點時，對方騎機車逆向切過來，他想閃也沒辦法閃才撞上。
後警方調閱事故現場周圍監視畫面，發現當時林男騎機車先逆向再切過馬路，剛過路中央就被陳男的轎車撞飛倒地；警方事後對陳男施以酒測，酒測值為0，死亡的林男則待報請檢察官相驗，以釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言