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嘉義新港鄉農藥倉庫竄火煙 撲滅後空氣瀰漫刺鼻味

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義新港鄉一處堆放農藥、肥料資材的鐵皮倉庫今天傍晚竄火煙，火勢53分鐘後撲滅，空氣瀰漫一股刺鼻氣味，無人員受困；截至晚間8時仍進行殘火處理，確切起火原因待釐清。

嘉義縣消防局於傍晚5時58分據報，指新港鄉溪北村一處鐵皮倉庫發生火警，消防人車趕抵，火勢、濃煙已竄出，立即布水線灌救，因倉庫內推放大量農藥、肥料資材，空氣中瀰漫濃濃刺鼻氣味。

消防局表示，現場於晚間6時51分通報火勢熄滅，不過，倉庫內仍持續悶燒，調派怪手機具到場開挖悶燒處並搭配射水，同時進行排煙，截至晚間8時左右，現場仍在進行殘火處理。

消防局指出，火警現場為某農業資材行鐵皮倉庫，因今天適逢假日，倉庫內無人員在場，無人受困，燃燒面積約70餘坪，財物損失估計中。

嘉義消防局8日獲報指新港鄉溪北村一處鐵皮倉庫發生火警，消防人車到場時火勢、濃煙竄出，立即布水線灌救，由於倉庫內堆放大量農藥、肥料資材，空氣中瀰漫濃濃刺鼻氣味。圖／民眾提供（中央社）
嘉義消防局8日獲報指新港鄉溪北村一處鐵皮倉庫發生火警，消防人車到場時火勢、濃煙竄出，立即布水線灌救，由於倉庫內堆放大量農藥、肥料資材，空氣中瀰漫濃濃刺鼻氣味。圖／民眾提供（中央社）

火災 嘉義

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