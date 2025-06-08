嘉義新港鄉農藥倉庫竄火煙 撲滅後空氣瀰漫刺鼻味

嘉義新港鄉一處堆放農藥、肥料資材的鐵皮倉庫今天傍晚竄火煙，火勢53分鐘後撲滅，空氣瀰漫一股刺鼻氣味，無人員受困；截至晚間8時仍進行殘火處理，確切起火原因待釐清。

嘉義縣消防局於傍晚5時58分據報，指新港鄉溪北村一處鐵皮倉庫發生火警，消防人車趕抵，火勢、濃煙已竄出，立即布水線灌救，因倉庫內推放大量農藥、肥料資材，空氣中瀰漫濃濃刺鼻氣味。

消防局表示，現場於晚間6時51分通報火勢熄滅，不過，倉庫內仍持續悶燒，調派怪手機具到場開挖悶燒處並搭配射水，同時進行排煙，截至晚間8時左右，現場仍在進行殘火處理。