嘉義新港鄉農藥倉庫竄火煙 撲滅後空氣瀰漫刺鼻味
嘉義新港鄉一處堆放農藥、肥料資材的鐵皮倉庫今天傍晚竄火煙，火勢53分鐘後撲滅，空氣瀰漫一股刺鼻氣味，無人員受困；截至晚間8時仍進行殘火處理，確切起火原因待釐清。
嘉義縣消防局於傍晚5時58分據報，指新港鄉溪北村一處鐵皮倉庫發生火警，消防人車趕抵，火勢、濃煙已竄出，立即布水線灌救，因倉庫內推放大量農藥、肥料資材，空氣中瀰漫濃濃刺鼻氣味。
消防局表示，現場於晚間6時51分通報火勢熄滅，不過，倉庫內仍持續悶燒，調派怪手機具到場開挖悶燒處並搭配射水，同時進行排煙，截至晚間8時左右，現場仍在進行殘火處理。
消防局指出，火警現場為某農業資材行鐵皮倉庫，因今天適逢假日，倉庫內無人員在場，無人受困，燃燒面積約70餘坪，財物損失估計中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言