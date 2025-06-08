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台南中年男倒廟宇金爐旁多時無人理 香客好奇察看早已身亡
台南新營太子宮金爐旁地上上午倒臥一名男子倒地多時無人理睬，直到10點多有上香民眾好奇上前察看，發現一動也不動的男子根本沒有呼吸心跳，立即報警。消防救護員到場確認已明顯死亡。據稱年約60死者是附近遊民，警方初步查訪未發現外力跡象，真正死因相驗才能確定。
台南市消防局表示，上午10時43分接獲通報，新營太子宮有人沒有呼吸心跳需要緊急救護，消防員到達現場時已明顯死亡、未送醫。
附近民眾指出，死者是經常在這裡遊蕩的60歲男子，幾乎每天都在太子宮周遭出沒，也曾躺在地上休息很久，很多人都看過他，最近曾說身體不太舒服，當地人可能以為他醉倒在金爐旁，見怪不怪才沒有理會，來上香的人覺得奇怪才去察看。
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