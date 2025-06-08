花蓮大雨造成溪水暴漲 砂婆噹溪7名遊客受困獲救
花蓮縣秀林鄉砂婆噹溪有遊客在戲水返程途中，因溪水暴漲受困溪畔，消防局獲報後，立即前往救援，利用繩索將7人陸續帶到對岸，全員沒有大礙。消防局呼籲，近期進入夏季戲水旺季，民眾前往溪流、山區戲水時，務必隨時留意天候變化及溪流水位，切勿於天氣不穩時進入溪谷活動。
消防局表示，今天午後山區天氣變化劇烈，砂婆噹溪水位瞬間上升，造成多名戲水學生一度無法順利脫困。救援人員到達現場後，評估地形與水流狀況，展開繩索架設與分批接駁作業，協助所有受困民眾脫離險境，無人受傷，救援行動於晚間順利完成。
消防局提醒，若發現溪水異常混濁、流速加快，應立即撤離至安全地點，確保自身安全。若接獲氣象署山區暴雨溪水暴漲警示，或看到山邊烏雲密布，請盡速離開水域。
中央氣象署發布警報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，花蓮、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言