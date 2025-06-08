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花蓮大雨造成溪水暴漲 砂婆噹溪7名遊客受困獲救

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉砂婆噹溪有遊客在戲水返程途中，因溪水暴漲受困溪畔，消防局獲報後，立即前往救援，利用繩索將7人陸續帶到對岸，全員沒有大礙。消防局呼籲，近期進入夏季戲水旺季，民眾前往溪流、山區戲水時，務必隨時留意天候變化及溪流水位，切勿於天氣不穩時進入溪谷活動。

消防局表示，今天午後山區天氣變化劇烈，砂婆噹溪水位瞬間上升，造成多名戲水學生一度無法順利脫困。救援人員到達現場後，評估地形與水流狀況，展開繩索架設與分批接駁作業，協助所有受困民眾脫離險境，無人受傷，救援行動於晚間順利完成。

消防局提醒，若發現溪水異常混濁、流速加快，應立即撤離至安全地點，確保自身安全。若接獲氣象署山區暴雨溪水暴漲警示，或看到山邊烏雲密布，請盡速離開水域。

中央氣象署發布警報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，花蓮、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

花蓮縣秀林鄉砂婆噹溪有遊客在戲水返程途中，因溪水暴漲受困溪畔，消防局獲報後，立即前往救援，利用繩索將7人陸續帶到對岸。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣秀林鄉砂婆噹溪有遊客在戲水返程途中，因溪水暴漲受困溪畔，消防局獲報後，立即前往救援，利用繩索將7人陸續帶到對岸。圖／花蓮縣消防局提供

豪雨 花蓮 氣象署 暴雨

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