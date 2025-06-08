成大旁「誤踩油門」撞30多車 76歲婦退休剛換照…疑閃前方車輛逆向行駛

76歲劉姓老婦今天下午1時許疑似誤踩油門，高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，闖紅燈先擦撞停等紅燈兩輛機車，再高速撞上騎腳踏車行經路口74歲陳姓老翁；警方調查，劉婦疑似為閃避前方停等紅燈汽車，向左閃開逆向行駛後釀1死2傷。

台南市警第一分局副分局長顏嘉良說明，今天下午1時許，劉女駕駛車輛沿大學路行駛至勝利路口時，疑因操作不當擦撞前方兩輛停等紅燈的機車，並接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向車輛，最終撞擊路邊停放的機車，現場相關當事人酒測值均為零。

警方指出，車禍發生時為行人時相號誌，僅行人可通行，74歲陳姓單車騎士遭劉女車輛撞擊，送醫急救後傷重不治；劉女駕駛駕照持有狀況正常，後續調查釐清事故原因與肇事責任。據了解，劉婦當時疑似眼見快要撞上前方停等紅燈轎車，選擇向左閃開逆向行駛。

從路口監視器可見，現場為全時相路口，當時行人、腳踏車正交錯穿越馬路，劉婦向前高速行駛，先閃開前方停等紅燈轎車，逆向行駛擦撞正在停等紅燈的機車，衝過路口時，再撞上騎單車的陳姓老翁，隨後擦撞對向一輛轎車後，向右偏移連撞停在路旁的29輛機車。

據現場目擊者指出，劉婦將老翁撞到趴在車上，擋風玻璃因衝擊碎裂破了大洞，劉婦再擦撞大學路對向一輛轎車，老翁因此從擋風玻璃彈到對向轎車落地，當場失去呼吸心跳；據了解，老翁身受重傷，於2時許宣告不治，52歲陳姓女騎士、28歲吳姓男騎士均受輕傷。

目擊者表示，劉婦高速衝撞像打保齡球連續衝撞大學路路邊停車格30多輛機車，肇事距離長達數10公尺，警察、消防獲報呼嘯而來，勝利路、大學路也全面封路，都是因為這起事故。劉婦肇事後，在馬路邊嚇得說不出話來，掩面痛哭，兒子也趕往現場陪伴。

據了解，劉婦是退休教職員，剛換駕照，有效期限至2027年7月1日，劉婦沒有酒駕，尚無查出有沒有特別重大肇事紀錄；她今天原本載著77歲鄭姓女性友人，要去喝下午茶，兩人穿著正式，但沿大學路往勝利路開，看到紅燈要踩煞車，卻誤踩油門，導致這起嚴重事故。

警方將所有被撞的機車都移回交通分隊，但現場滿地瘡痍，有些機車的車牌都被撞掉，路過的成大學生紛紛拿起手機拍攝，議論紛紛；警方說明，如果車牌還在機車上，警方會聯繫車主製作筆錄，其他沒有通知到的車主，可至台南市警第一分局交通分隊主動說明。