未發現遺書 男光華商場墜樓亡今相驗 家屬無意見

劉姓男子昨晚在台北市光華商場墜樓身亡，警方勘驗現場初步排除他殺可能，劉男生前無病史或異常，也未留遺書，家屬原對死因存疑，經檢警相驗調查，劉男手機訊息顯示債務纏身，家屬無意見後發還遺體。

警方調查，40歲劉男在三創園區工作，熟悉商場出入口及動線，昨晚9時許從光華商場6樓墜落，頭部重創當場死亡，員警勘驗發現，案發前劉男獨自上樓，排除外力介入及他殺可能。