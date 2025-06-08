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未發現遺書 男光華商場墜樓亡今相驗 家屬無意見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

劉姓男子昨晚在台北市光華商場墜樓身亡，警方勘驗現場初步排除他殺可能，劉男生前無病史或異常，也未留遺書，家屬原對死因存疑，經檢警相驗調查，劉男手機訊息顯示債務纏身，家屬無意見後發還遺體

警方調查，40歲劉男在三創園區工作，熟悉商場出入口及動線，昨晚9時許從光華商場6樓墜落，頭部重創當場死亡，員警勘驗發現，案發前劉男獨自上樓，排除外力介入及他殺可能。

家屬原認為，劉男無特別病史，生前也無異狀，案發前沒留遺書，懷疑墜樓有其他原因，請求檢警追查真相；但據悉劉男手機訊息顯示生前有債務問題，檢警不排除與死因相關。檢警今午1時許在台北懷愛館相驗，檢察官確認家屬對死因無意見後，指示發還遺體辦理後事。

台北市光華商場。 報系資料照片
台北市光華商場。 報系資料照片

遺體 遺書 墜樓

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