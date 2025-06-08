上百人受害！越配借貸互助會倒會「涉捲走5千萬」 同鄉血本無歸報警

有名嫁來台灣10多年的曾姓越籍新住民，和同鄉姐妹以民間互助會方式借貸，近來疑似倒會金額約5千萬元，受害近百人，曾女人間蒸發、大門深鎖，有同鄉姐妹血本無歸，想到多年辛苦賺的錢沒了不禁落淚，前往警局報案，希望能把錢追回來。

嘉義市爆發許多越南新住民，參加同鄉曾姓越籍外配10多年來成立民間互助會，近來會頭曾女突然消失無蹤、避不見面；參加互助會的有每期5000元、1萬元，更有長達28個月會期。其中一對越南姐妹從事指甲美容，參加8個會，繳費繳了80、90萬元血本無歸。有辛苦做木屐，被倒10幾萬元；目前被害人數近百人，他們統計被倒會金額高達5000萬。被害人陸續到派出所報案，警方將循線追查。

有對來自越南的姊妹花，來台後從事美甲、美容事業，因手藝不錯，深受客戶好評，姊妹倆將多年來存款，投入會頭曾女的標會，然而曾女突然失聯，讓她們血本無歸，到曾女家按電鈴也沒人應門。姊妹倆表示，她們賺錢很不容易，都是1、2百塊的慢慢賺，現在這麼多錢一下子就不見了，「都是同鄉嫁來，為什麼這樣對我？」。有損失40萬的外配不想多談，無奈地表示，「只好再努力賺錢」。

據悉，這個民間互助會已經成立10多年，大多是越南新住民在跟會，現在會頭避不見面，會頭住處也大門深鎖，讓這些越南姊妹們損失幾10萬到上百萬。根據她們統計，受害人近百人，其中也有台灣人受害，損失金額目前超過5000萬元，受害人省吃儉用存的血汗錢都沒了，只能前往警局報案。

警方表示，已受理報案，積極偵辦中。