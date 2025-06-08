快訊

獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

聽新聞
0:00 / 0:00

上百人受害！越配借貸互助會倒會「涉捲走5千萬」 同鄉血本無歸報警

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有名嫁來台灣10多年的曾姓越籍新住民，和同鄉姐妹以民間互助會方式借貸，近來疑似倒會金額約5千萬元，受害近百人，曾女人間蒸發、大門深鎖，有同鄉姐妹血本無歸，想到多年辛苦賺的錢沒了不禁落淚，前往警局報案，希望能把錢追回來。

嘉義市爆發許多越南新住民，參加同鄉曾姓越籍外配10多年來成立民間互助會，近來會頭曾女突然消失無蹤、避不見面；參加互助會的有每期5000元、1萬元，更有長達28個月會期。其中一對越南姐妹從事指甲美容，參加8個會，繳費繳了80、90萬元血本無歸。有辛苦做木屐，被倒10幾萬元；目前被害人數近百人，他們統計被倒會金額高達5000萬。被害人陸續到派出所報案，警方將循線追查。

有對來自越南的姊妹花，來台後從事美甲、美容事業，因手藝不錯，深受客戶好評，姊妹倆將多年來存款，投入會頭曾女的標會，然而曾女突然失聯，讓她們血本無歸，到曾女家按電鈴也沒人應門。姊妹倆表示，她們賺錢很不容易，都是1、2百塊的慢慢賺，現在這麼多錢一下子就不見了，「都是同鄉嫁來，為什麼這樣對我？」。有損失40萬的外配不想多談，無奈地表示，「只好再努力賺錢」。

據悉，這個民間互助會已經成立10多年，大多是越南新住民在跟會，現在會頭避不見面，會頭住處也大門深鎖，讓這些越南姊妹們損失幾10萬到上百萬。根據她們統計，受害人近百人，其中也有台灣人受害，損失金額目前超過5000萬元，受害人省吃儉用存的血汗錢都沒了，只能前往警局報案。

警方表示，已受理報案，積極偵辦中。

被害的外配說，「都是同鄉嫁來，為什麼這樣對我？」。圖／翻攝畫面
被害的外配說，「都是同鄉嫁來，為什麼這樣對我？」。圖／翻攝畫面
這名嫁來台灣10多年的曾姓越籍新住民，以民間互助會方式借貸，近來疑似倒會金額約5千萬元，受害近百人。圖／翻攝畫面
這名嫁來台灣10多年的曾姓越籍新住民，以民間互助會方式借貸，近來疑似倒會金額約5千萬元，受害近百人。圖／翻攝畫面
近來會頭曾女突然消失無蹤、避不見面，住家大門深鎖。圖／翻攝畫面
近來會頭曾女突然消失無蹤、避不見面，住家大門深鎖。圖／翻攝畫面
有辛苦做木屐的外配，被倒10幾萬元。圖／翻攝畫面
有辛苦做木屐的外配，被倒10幾萬元。圖／翻攝畫面
被害人到派出所報案希望能把錢追回來。圖／翻攝畫面
被害人到派出所報案希望能把錢追回來。圖／翻攝畫面
從事理髮的外配辛苦賺的錢血本無歸很是無奈。圖／翻攝畫面
從事理髮的外配辛苦賺的錢血本無歸很是無奈。圖／翻攝畫面

越南 被害人 新住民 外配 台灣人

延伸閱讀

婦人「漂進」大武崙漁港…海巡中士報案「救援時已死亡」 死由待調查

越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU

台南釣蝦場內停車場 賓士車慘遭噴漆塗鴉車主急報案

國泰世華迎扎根越南20周年

相關新聞

獨／成大旁嚴重車禍！闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

76歲劉姓婦人今天下午1時許，高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，她疑似闖紅燈先擦撞停等紅燈兩輛機車，再...

只有短短幾秒！76歲婦成大校區旁闖紅燈 高速衝撞多輛車「驚悚畫面曝」

台南市76歲婦人駕駛轎車，今天下午1時許行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，不明原因追撞多部機車、1部腳踏車，導致...

「如打保齡球連續衝撞」76歲婦成大旁闖紅燈猛撞30多車 單車翁不治

76歲劉姓婦人今天下午1時許，高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，她疑似闖紅燈先擦撞停等紅燈兩輛機車，再...

婦人「漂進」大武崙漁港…海巡中士報案「救援時已死亡」 死由待調查

基隆市1名婦人疑溺斃，遺體今天漂進大武崙漁港，海巡署安檢人員發現後報案，消防人員救援時發現已死亡。警方查出死著應為黃姓婦...

嘉義吳鳳廟文物失竊 賊夢見「紅衣騎白馬的人」嚇壞吐真言

嘉義縣縣定古蹟中埔鄉吳鳳廟百年古物日前遭竊，廟方人員發現供桌、香爐及燭台等物品不翼而飛，立即報警求助，警方循線逮獲4名宮...

又見高齡者肇事！成大旁76歲婦爆衝30多輛車全倒 3人送醫1命危

台南市東區一輛由76歲婦人駕駛轎車今天下午1時許，行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，追撞多部機車、1部腳踏車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。