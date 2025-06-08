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登山隊伍登畢祿山 1人扭傷、1人高山症空勤吊掛送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一行6人登山隊伍預計2天縱走畢祿山及羊頭山，62歲吳姓女山友昨天卻在途中不慎跌倒右腳扭傷，61歲廖姓女山友則是疑有高山症，出現嘔吐、無力等情況，花蓮縣消防局昨天下午獲報後，今申請空勤總隊直升機成功，將人吊掛下山送醫。

消防局據報，吳女昨天下午在畢祿山往羊頭山的途中不慎跌倒，右腳踝腫脹、扭傷，無法行走與站立；廖女則出現嘔吐、無力、沒食慾等疑似高山症的症狀，隊友趕緊通報求援。消防局立即派遣2梯次人力入山救援，不過救難人員考量若背患者下山需2天時間，為爭取搶救時效，今天申請直升機協助吊掛救援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天出動黑鷹直升機，向北爬高1萬2000呎避開雲層後定向目標區，發現患者在稜線步道後，經機組人員完成高低空偵察及馬力檢查、風險評估及救援提示，由特搜員吊掛出艙協助固定患者，成功將2人吊掛上機後，順利降落花蓮德興棒球場，由救護車轉診就醫，化解危機。

登山隊伍攀登畢祿山，卻發生1人腳扭傷、1人高山症意外，空勤總隊直升機吊掛下山送醫。圖／圖／空勤總隊一大三隊提供
登山隊伍攀登畢祿山，卻發生1人腳扭傷、1人高山症意外，空勤總隊直升機吊掛下山送醫。圖／圖／空勤總隊一大三隊提供
登山隊伍攀登畢祿山，卻發生1人腳扭傷、1人高山症意外，空勤總隊直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊一大三隊提供
登山隊伍攀登畢祿山，卻發生1人腳扭傷、1人高山症意外，空勤總隊直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊一大三隊提供

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