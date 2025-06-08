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影／國5塞車…紅斑馬開道搶黃金2小時！30歲腦死男遺愛捐器官救6命
宜蘭一名30歲男性6月6日因腦幹出血，送至國立陽明交通大學附設醫院極力救治後呈現腦死狀態，家屬認同器捐理念，同意捐出愛子器官遺愛人間，醫院今判定男子腦死，摘下來的器官分秒必爭。今天適逢假日塞車，由縣警局巡邏車與國九大隊紅斑馬接力開道，火速把器官急送各大醫院，幫助6名病患重拾健康，延續有意義的生命。
陽明交通大學附設醫院表示，經器官捐贈移植登錄中心配對，該院是腎臟移植醫院，一顆腎臟將愛留宜蘭，其餘心臟、肺臟、肝臟、一腎臟及小腸將分送台大醫院、基隆長庚醫院及中國醫藥大學附設醫院移植。
院方表示，器官移植時間刻不容緩，尤其心臟冰凍保存黃金時間只有2小時，今天適逢假日，國道5號為交通顛峰時段、車流眾多易造成壅塞，在時間與速度賽跑的關鍵時刻，由宜蘭縣、國道高速公路警察局等單位通力合作，替各醫院救護車開道護送器官，盡快安全的將器官送達移植醫院，成就捐贈者遺愛人間心願。
國九大隊表示，接獲通報協助護送器捐案，因手術進行順利，勤務時間提早至11時10分移植器官從陽大醫院出發，派遣巡邏車協助由宜蘭交流道上國道5號往北行駛，勤務共四趟次，並於13時40分許圓滿結束勤務。
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