獨／成大旁嚴重車禍！闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

76歲劉姓婦人今天下午1時許，高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，她疑似闖紅燈先擦撞停等紅燈兩輛機車，再高速撞上騎腳踏車行經路口的70多歲老翁；導致老翁趴在擋風玻璃上，當場失去生命跡象，送醫不治，劉婦初步稱「要踩煞車卻誤踩油門」。

據了解，劉婦車上載著年紀差不多的女性友人，兩人穿著正式，應是出門參加聚會；劉婦初步的說法稱，她沿大學路往勝利路開，看到紅燈要踩煞車，卻誤踩油門，導致這起事故。劉婦肇事後，在馬路邊嚇得說不出話來，掩面痛哭，朋友在旁陪伴，目前均已被帶回警局製作筆錄。

據現場目擊者指出，劉婦將老翁撞到趴在車上，擋風玻璃因衝擊碎裂破了大洞，劉婦再擦撞大學路上一輛轎車後，老翁才從擋風玻璃上掉下，當場失去呼吸心跳；據了解，老翁身受重傷，於2時許宣告不治，52歲女騎士、28歲男騎士均獲輕傷，消防已送醫治療。

目擊者表示，劉婦高速衝撞像打保齡球連續衝撞大學路路邊停車格30多輛機車，警察、消防獲報呼嘯而來，勝利路、大學路也全面封路，都是因為這起事故。