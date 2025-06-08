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婦人「漂進」大武崙漁港…海巡中士報案「救援時已死亡」 死由待調查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名婦人疑溺斃，遺體今天漂進大武崙漁港，海巡署安檢人員發現後報案，消防人員救援時發現已死亡。警方查出死著應為黃姓婦人，聯絡家人出面指認確認。死因由警方調查中。

海巡署第21岸巡中隊大武崙安檢所王姓中士，今上午巡視港區時，發現1名婦人漂進港內，緊急通報消防局救援。消防人靠近查看時，發現婦人全身僵硬，明顯身亡。

消防和海巡人員將屍體吊掛上岸後，由警方接手處理。員警發現死者身上並無證件，手上有戴金戒指，穿著紅色上衣，無明顯外傷，初步查訪疑為60多歲黃姓婦人，已通知家屬協助指認，並調查海海及死亡原因。

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基隆市黃姓婦人今天被人發現陳屍在大武崙漁港，消防和海巡人員吊掛上岸後，交由警方調查死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓婦人今天被人發現陳屍在大武崙漁港，消防和海巡人員吊掛上岸後，交由警方調查死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓婦人今天被人發現陳屍在大武崙漁港，消防和海巡人員吊掛上岸後，交由警方調查死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓婦人今天被人發現陳屍在大武崙漁港，消防和海巡人員吊掛上岸後，交由警方調查死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓婦人今天被人發現陳屍在大武崙漁港，消防和海巡人員吊掛上岸後，交由警方調查死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓婦人今天被人發現陳屍在大武崙漁港，消防和海巡人員吊掛上岸後，交由警方調查死因。記者邱瑞杰／翻攝

遺體 生命線 消防人員 海巡署 安檢

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