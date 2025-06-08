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「如打保齡球連續衝撞」76歲婦成大旁闖紅燈猛撞30多車 單車翁不治

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

76歲劉姓婦人今天下午1時許，高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，她疑似闖紅燈先擦撞停等紅燈兩輛機車，再高速撞上騎腳踏車行經路口的70多歲老翁；導致老翁趴在擋風玻璃上，當場失去生命跡象，送醫不治，劉婦隨後沿大學路衝撞30多輛停放路邊機車。

據現場目擊者指出，劉婦將老翁撞到趴在車上，擋風玻璃因衝擊碎裂破了大洞，劉婦再擦撞大學路上一輛轎車後，老翁才從擋風玻璃上掉下，當場失去呼吸心跳；據了解，老翁身受重傷，於2時許宣告不治，52歲女騎士、28歲男騎士均獲輕傷，消防已送醫治療。

目擊者表示，劉婦高速衝撞像打保齡球連續衝撞機車，非常恐怖，警察、消防獲報呼嘯而來，勝利路、大學路也全面封路，都是因為這起事故。肇事婦人嚇得說不出話來，掩面痛哭，目前已被帶回警局製作筆錄，詳細事發經過，尚待警方調查釐清。

76歲劉姓婦人開車行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，高速撞上70多歲腳踏車騎士導致他失去呼吸心跳，送醫不治。記者袁志豪／攝影
76歲劉姓婦人開車行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，高速撞上70多歲腳踏車騎士導致他失去呼吸心跳，送醫不治。記者袁志豪／攝影
76歲劉姓婦人開車行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，高速撞上70多歲腳踏車騎士導致他失去呼吸心跳，送醫不治。記者袁志豪／攝影
76歲劉姓婦人開車行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，高速撞上70多歲腳踏車騎士導致他失去呼吸心跳，送醫不治。記者袁志豪／攝影
76歲劉姓婦人（紅圈中）開車行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，高速撞上70多歲腳踏車騎士導致他失去呼吸心跳，送醫不治。記者袁志豪／攝影
76歲劉姓婦人（紅圈中）開車行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，高速撞上70多歲腳踏車騎士導致他失去呼吸心跳，送醫不治。記者袁志豪／攝影

闖紅燈 擋風玻璃 成功大學

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