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嘉義吳鳳廟文物失竊 賊夢見「紅衣騎白馬的人」嚇壞吐真言

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣縣定古蹟中埔鄉吳鳳廟百年古物日前遭竊，廟方人員發現供桌、香爐及燭台等物品不翼而飛，立即報警求助，警方循線逮獲4名宮廟大盜，並起出遭竊的供桌等證物；期間有名嫌犯向警方透露，多次夢到一名「紅衣騎白馬的人」，懷疑是吳鳯公，嚇得他交待案情，警方順利破案。

中埔分局義仁派出所5月27日凌晨獲報吳鳳廟財物遭竊，經清查發現廟內百年供桌、香爐及燭台等古物遭竊，因供桌寬度約209公分，下桌寬124公分，不但尺寸大、重量也不輕，警方懷疑竊賊不只1人，組成專案小組追緝。5月29日起陸續在苗栗縣、桃園市逮捕4名竊嫌，並在苗栗縣1處民宅及台中市1處廢棄工廠內起獲遭竊供桌等相關證物，偵訊後依加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，由於廟方監視器當時沒有側錄到可用線索，警方向吳鳳公擲筊祈求順利破案，一連出現3個「笑筊」不知其意，有人推測樂觀看待3天後會有好消息；果然在第3天收到線報將19歲嫌犯帶回詢問，起初他矢口否認，因行蹤難以交待下透露案情，他表示，行竊當晚心裡有點忐忑，夢到「紅衣騎白馬的人」拿著器械莊嚴地看著他，多次嚇到醒過來。

承辦員警於是Google吳鳳公形象，嫌犯一看似被嚇到，順勢要他坦白交待否則恐受到懲罰，這名竊嫌心生畏懼下，把做案細節、共犯都清楚交待，警方得以順利逮到其他嫌犯。

由於吳鳳留給後代世人的形象，就是有著白鬍子、穿紅衣、騎白馬，竊嫌夢到吳鳳公的插曲，傳到地方讓信眾嘖嘖稱奇。

竊嫌稱夢到穿紅衣、騎白馬的人，圖為吳鳳廟正殿供奉吳鳳公圖像不謀而合。圖／翻攝李碧雲臉書
竊嫌稱夢到穿紅衣、騎白馬的人，圖為吳鳳廟正殿供奉吳鳳公圖像不謀而合。圖／翻攝李碧雲臉書
信眾們將失而復得的供桌等文物送回吳鳳廟內。圖／翻攝李碧雲臉書
信眾們將失而復得的供桌等文物送回吳鳳廟內。圖／翻攝李碧雲臉書
信眾們將失而復得的供桌等文物送回吳鳳廟內。圖／翻攝李碧雲臉書
信眾們將失而復得的供桌等文物送回吳鳳廟內。圖／翻攝李碧雲臉書
百年古物失而復得，中埔鄉長李碧雲前往向警方致謝。圖／翻攝李碧雲臉書
百年古物失而復得，中埔鄉長李碧雲前往向警方致謝。圖／翻攝李碧雲臉書
鄉長李碧雲在臉書發布百年古物失而復得消息，信眾和地方民眾鬆了一口氣。圖／翻攝李碧雲臉書
鄉長李碧雲在臉書發布百年古物失而復得消息，信眾和地方民眾鬆了一口氣。圖／翻攝李碧雲臉書

苗栗縣 竊盜 嘉義 古蹟 中埔

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