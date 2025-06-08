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姨甥小琉球遊玩酒後起爭執竟相繼跳海 海巡下水救援
屏東縣琉球鄉白沙漁港，今上午9點多，兩人疑酒後起爭執竟相繼跳海，剛好海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所在一旁，發現後即刻下水救援，將兩人救起，幸無大礙，經查兩人是姨甥。
第五岸巡隊指出，今8日上午9點多，第五岸巡隊小琉球安檢所發現白沙漁港碼頭右側出現很大聲的爭執聲音，原來是遊客49歲阿姨與外甥，兩人酒後吵架，過沒多久竟然相繼跳海，安檢人到場後隨即下水救援，將兩人拉上碼頭旁。
消防局琉球分隊獲報到場，兩人生命體徵正常，身體無明顯外傷，兩人表示無須送醫，之後由親友帶回。
第五岸巡隊表示，民眾在港區或岸際發生救生救難等危急狀況，請撥打海巡118報案專線。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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