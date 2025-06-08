快訊

中職／被界外球打到...受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

台南市東區成大校區旁汽車衝撞機車、腳踏車 3人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

姨甥小琉球遊玩酒後起爭執竟相繼跳海 海巡下水救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣琉球鄉白沙漁港，今上午9點多，兩人疑酒後起爭執竟相繼跳海，剛好海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所在一旁，發現後即刻下水救援，將兩人救起，幸無大礙，經查兩人是姨甥。

第五岸巡隊指出，今8日上午9點多，第五岸巡隊小琉球安檢所發現白沙漁港碼頭右側出現很大聲的爭執聲音，原來是遊客49歲阿姨與外甥，兩人酒後吵架，過沒多久竟然相繼跳海，安檢人到場後隨即下水救援，將兩人拉上碼頭旁。

消防局琉球分隊獲報到場，兩人生命體徵正常，身體無明顯外傷，兩人表示無須送醫，之後由親友帶回。

第五岸巡隊表示，民眾在港區或岸際發生救生救難等危急狀況，請撥打海巡118報案專線。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣琉球鄉白沙漁港今上午9點多，兩名遊客酒後起爭執相繼跳海，第五岸巡隊小琉球安檢所在一旁，即刻下水救援，將兩人救起，幸無大礙，經查兩人是姨甥關係。記者劉星君／翻攝
屏東縣琉球鄉白沙漁港今上午9點多，兩名遊客酒後起爭執相繼跳海，第五岸巡隊小琉球安檢所在一旁，即刻下水救援，將兩人救起，幸無大礙，經查兩人是姨甥關係。記者劉星君／翻攝
屏東縣琉球鄉白沙漁港今上午9點多，兩名遊客酒後起爭執相繼跳海，第五岸巡隊小琉球安檢所在一旁，即刻下水救援，將兩人救起，幸無大礙，經查兩人是姨甥關係。記者劉星君／翻攝
屏東縣琉球鄉白沙漁港今上午9點多，兩名遊客酒後起爭執相繼跳海，第五岸巡隊小琉球安檢所在一旁，即刻下水救援，將兩人救起，幸無大礙，經查兩人是姨甥關係。記者劉星君／翻攝

海巡署 小琉球 安檢

延伸閱讀

海巡年度演習登場 賴清德總統喊話朝野「別讓海巡夜盲」

海安實兵演練高雄港登場 海巡精銳盡出下午開放登艦

安平外海男浮屍漂流…海巡撈起身分不明 籲民眾指認

苗栗海岸發現疑似溺水男子 海巡人員立即實施CPR救回送醫

相關新聞

又見高齡者肇事！成大旁76歲婦爆衝30多輛車全倒 3人送醫1命危

台南市東區一輛由76歲婦人駕駛轎車今天下午1時許，行經成功大學校區旁勝利路、大學路口道路時，追撞多部機車、1部腳踏車...

公園散步見屁孩竟嗆看三小 新北男慘遭6人圍毆濺血

新北市林口區今天凌晨發生聚眾鬥毆案。32歲洪男酒後行經文化一路一處公園時見到多名少年聚集，洪男怒嗆對方「看三小」引發眾怒...

姨甥小琉球遊玩酒後起爭執竟相繼跳海 海巡下水救援

屏東縣琉球鄉白沙漁港，今上午9點多，兩人疑酒後起爭執竟相繼跳海，剛好海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所在一旁，發現後即...

張震嶽來「浪際」歌迷卻喝到跳海 高港警搏命拉他上岸

高雄大港倉知名餐酒館「浪際」上月邀請饒舌團體「頑童MJ116」開唱，因人潮爆量險些發生意外，事隔近1個月，昨該餐酒館再邀...

遊覽車司機台南東區向前開 三度挨罰「未使用方向燈」

藍姓遊覽車司機駕駛遊覽車三度行經台南市東區裕永路，南往北經過平實路口，現場是T字路口，向左須打左轉燈，但直行並無明顯右彎...

影／台南大舞廳酒醉男客亂踹轎車 2男為她出頭將人打到送醫

55歲林姓男子今天凌晨2時許在台南大舞廳消費後，酒醉離去時，用腳踹了停在舞廳門口的車輛，36歲廖姓男子見林無緣無故踢蕭姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。