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張震嶽來「浪際」歌迷卻喝到跳海 高港警搏命拉他上岸
高雄大港倉知名餐酒館「浪際」上月邀請饒舌團體「頑童MJ116」開唱，因人潮爆量險些發生意外，事隔近1個月，昨該餐酒館再邀歌手張震嶽開唱，又有歌迷脫序，1名男子墜落高雄港，險些滅頂，所幸警方迅速救援，成功將男子救上岸，結束虛驚。
頑童MJ1165月16日晚間11點，現身駁二對岸的大港倉7庫，參與「浪際」舉辦的戶外派對，因現場湧進的年輕人太多，引爆亂象，不僅民眾塞滿碼頭，大港橋也被人潮擠得動彈不得，甚至還傳出有多位民眾被人潮擠到掉進高雄港中。
人擠人畫面流出，還有人被夾成沙丁魚狀呼吸困難，讓不少人聯想到韓國「梨泰院踩踏事件」，所幸當天頑童並未發生意外，事發後外界疾呼管制人潮，避免發生憾事。
昨晚「浪際」再次舉辦活動，歌手張震嶽、藝人KID到場狂歡，有上次頑童經驗後，此次高雄港務警察總隊不敢大意，動員20多名警力到場維持秩序，後再增派10人到場，疏散人潮，避免人擠人事件重演。
不過，警方到場維持秩序，仍傳出歌迷出現脫序行為，今凌晨0時45分許，浪際旁邊的高雄港碼頭驚傳有歌迷墜港，場維持秩序警力發現隨即到場救援，發現該男子載浮載沉沒有自救能力，迅速投擲救生圈並通報支援。
員警最後不顧自身安危，攀越大港橋護欄至橋下工作平台，以自身力量抓住男子一隻手支撐漂浮，成功爭取救援時間，隨後小艇與支援警力協助將民眾救起，經救護車送往阮綜合醫院救治。
警方調查，該名36歲鄭姓男子在「浪際」酒後與同行友人發生爭執，離去時情緒不穩，自大港橋臨近大義端跳海，現場執勤員警第一時間發現異常情況，立即趕赴現場查看，幸運送醫後無生命危險。
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