位於桃園市中壢區的中原大學於昨(7)日舉行畢業典禮，一名香港籍22歲林姓女學生的家人特地來台參與，卻在典禮結束後發生家人走散的意外。所幸中壢警分局員警即時協助，2小時內順利尋回失散的家屬，讓一家人團聚。

普仁派出所2小時內順利尋回失散的家屬，讓林女一家人團聚。圖：讀者提供

普仁派出所表示，林女與家人昨日傍晚17時許參加畢業典禮結束後，她的姊姊因不熟悉環境而和家人走散。家人發現後因不諳普通話，姊姊手機也連絡不上，加上人生地不熟，便至普仁派出所報案求助，林女父母情緒激動，無法順利表達，生怕女兒發生意外，所幸林女保持冷靜，協助警方說明狀況並提供姊姊的手機定位資訊，希望警方能協助尋回。

普仁派出所在中原商圈依照定位點與穿著服裝、身形特徵等資訊找到林女姊姊。圖：讀者提供

普仁派出所進一步提到，值班員警陳怡頻受理後，立即調度巡邏警網，指派員警錢冠文、朱睿騏依定位訊息找人。最終於晚間19時許在中原商圈依照定位點與穿著服裝、身形特徵等資訊找到林女姊姊，確認身分後將她帶回派出所與家人會合，讓家人放下心中的大石頭，更在派出所內相擁而泣。林家人對警方積極協助深表感謝，直言此行感受到台灣警方的效率與熱忱，真的很謝謝警方的幫助。

中壢分局長林鼎泰表示，民眾外出旅遊或參加活動時，應保持警覺並注意同行家人動向，尤其在人生地不熟、語言不通的環境，更應事先約定集合地點，並運用手機定位功能掌握行蹤，確保旅途平安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：港女來台參加妹妹畢典卻迷路 壢警化解驚魂