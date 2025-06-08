國1三義長上坡路段昨晚火燒車 轎車燒成廢鐵無人員受傷
一輛轎車昨天晚上在國道1號苗栗縣三義鄉北上路段路肩，突然起火燃燒，車內駕駛逃出沒有遭波及，台中、苗栗消防局據報，半個小時內撲滅，車子燒成廢鐵，起火原因由國道警方進一步調查。
台中縣、苗栗縣消防局昨天晚上9點41分接獲通報，國1在152.9公里三義鄉北上路段發生火燒車事件，台中后里、苗栗三義分隊人車趕到現場，一輛轎車在路肩全面燃燒，車內駕駛已逃出車外，消防人員出水線灌救，昨晚10點控制火勢，10點10分撲滅。
苗栗縣消防局第一大隊呼籲用路人，行車前務必檢查車輛狀況，國道行進若發現汽車異常立即停靠路肩，開啟故障燈下車，在事故後方100公尺擺放警示三角架，汽車冒煙或起火趕緊撥打119。
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