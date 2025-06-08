遊覽車司機台南東區向前開 三度挨罰「未使用方向燈」

藍姓遊覽車司機駕駛遊覽車三度行經台南市東區裕永路，南往北經過平實路口，現場是T字路口，向左須打左轉燈，但直行並無明顯右彎情況；他向前行駛，三度被民眾檢舉未打方向燈，他不服申訴，裁罰機關卻稱是Y字路口，維持開罰。法院審理後，判決撤銷罰單。

判決書指出，藍姓遊覽車司機2023年12月8日、12月11日、12月20日清晨6時許駕駛遊覽車行經台南市東區裕永路與平實路口，三度遭民眾檢舉「未依規定使用方向燈」，警方開出三張罰單，移送高雄市交通局；藍不服提出申訴，交通局詢問警方後，仍分別各裁罰1200元。

藍向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟，主張他開遊覽車由裕永路由南往北行駛，經過該路口並沒有轉向或變換車道，所以沒有使用方向燈，他並沒有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」的違規行為。

藍說明，裕永路由南往北原為單線雙向通行，兩側劃設有機車道，接近平實路口時改劃為兩線道，內車道為左彎專用道，外側為右彎專用道，然裕永路與平實路口為T字路口，並無右彎道口，請求撤銷罰單。

交通局認為，依會勘記錄結論，裕永路與平實路為非直行Y字路口，北向有轉向號誌及指向線，故行駛需打方向燈。經檢視採證影片可見，藍行經外側右轉彎專用車道時，未見方向燈亮起，確有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」違規行為。

法院依據現場路段的Google空照圖，裕永路由南往北至與平實路交會路段，平實路明顯有向左彎情形，裕永路則幾乎成一直線並無明顯彎曲，則行駛於裕永路南往北方向用路人，循原道路持續前進且未偏離該單向道路，如藍所稱沒有使用方向燈，並非無從採信。

法院指出，藍姓司機證稱，曾詢問台南市交通局，交通局說標線畫線有問題，已經將右轉箭頭標線塗掉；經法院函詢，獲得回覆「去年9月22日經民意代表會勘反映，因接獲用路人陳情裕永路南往北未打右轉方向燈遭民眾檢舉案件，建議本局檢討相關交通設施」，交通局已於去年12月5日調整。