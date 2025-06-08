公園散步見屁孩竟嗆看三小 新北男慘遭6人圍毆濺血

新北市林口區今天凌晨發生聚眾鬥毆案。32歲洪男酒後行經文化一路一處公園時見到多名少年聚集，洪男怒嗆對方「看三小」引發眾怒旋遭對方6人圍毆。林口警巡邏經過上前喝止，逮捕動手的20歲周男及5名少年共6人，詢後依妨害秩序罪嫌送辦。

林口分局文化派出所警員今天凌晨2時許巡邏行經文化一路，發現1名男子遭多名青少年毆打，警員立即通報支援並上前制止。被毆打的32歲洪男耳後挫傷出血，所幸並無大礙不願就醫。警方逮捕動手的20歲周男及3名少年等4人，經調閱監視器發現還有2名涉案少年已離開現場，後續也通知2人到案。