聽新聞
0:00 / 0:00
公園散步見屁孩竟嗆看三小 新北男慘遭6人圍毆濺血
新北市林口區今天凌晨發生聚眾鬥毆案。32歲洪男酒後行經文化一路一處公園時見到多名少年聚集，洪男怒嗆對方「看三小」引發眾怒旋遭對方6人圍毆。林口警巡邏經過上前喝止，逮捕動手的20歲周男及5名少年共6人，詢後依妨害秩序罪嫌送辦。
林口分局文化派出所警員今天凌晨2時許巡邏行經文化一路，發現1名男子遭多名青少年毆打，警員立即通報支援並上前制止。被毆打的32歲洪男耳後挫傷出血，所幸並無大礙不願就醫。警方逮捕動手的20歲周男及3名少年等4人，經調閱監視器發現還有2名涉案少年已離開現場，後續也通知2人到案。
據了解，被毆打的32歲洪男酒後步行經過該公園時，見到周男及一群青少年看他，洪男脫口怒嗆「看三小」，引發周男等人不滿，雙方爆發口角進而發生肢體衝突。警方詢後將周男依妨害秩序罪嫌送辦，5名少年則函送少年法庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言