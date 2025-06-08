快訊

減少眼睛疲勞、提升睡眠品質？新研究揭藍光眼鏡實際護眼效果

向在野簡報國安逾半月無下文 國安團隊有更大的盤算

主播搭商務車廂被盯上怨「像逃票的中學生」 高鐵說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

公園散步見屁孩竟嗆看三小 新北男慘遭6人圍毆濺血

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區今天凌晨發生聚眾鬥毆案。32歲洪男酒後行經文化一路一處公園時見到多名少年聚集，洪男怒嗆對方「看三小」引發眾怒旋遭對方6人圍毆。林口警巡邏經過上前喝止，逮捕動手的20歲周男及5名少年共6人，詢後依妨害秩序罪嫌送辦。

林口分局文化派出所警員今天凌晨2時許巡邏行經文化一路，發現1名男子遭多名青少年毆打，警員立即通報支援並上前制止。被毆打的32歲洪男耳後挫傷出血，所幸並無大礙不願就醫。警方逮捕動手的20歲周男及3名少年等4人，經調閱監視器發現還有2名涉案少年已離開現場，後續也通知2人到案。

據了解，被毆打的32歲洪男酒後步行經過該公園時，見到周男及一群青少年看他，洪男脫口怒嗆「看三小」，引發周男等人不滿，雙方爆發口角進而發生肢體衝突。警方詢後將周男依妨害秩序罪嫌送辦，5名少年則函送少年法庭。

林口警方將周男等6人依法送辦。圖／聯合報資料畫面
林口警方將周男等6人依法送辦。圖／聯合報資料畫面

林口

延伸閱讀

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅子下屬「當場濺血」

超萌！品田牧場×小新聯名套餐 週邊、主題店超好拍

行車糾紛變街頭亂鬥 男揪少年砸車圍毆被害人判刑8月

不滿洗牙很痛…壯男痛毆女牙醫師濺血 牙醫全聯會回應了

相關新聞

公園散步見屁孩竟嗆看三小 新北男慘遭6人圍毆濺血

新北市林口區今天凌晨發生聚眾鬥毆案。32歲洪男酒後行經文化一路一處公園時見到多名少年聚集，洪男怒嗆對方「看三小」引發眾怒...

影／台南大舞廳酒醉男客亂踹轎車 2男為她出頭將人打到送醫

55歲林姓男子今天凌晨2時許在台南大舞廳消費後，酒醉離去時，用腳踹了停在舞廳門口的車輛，36歲廖姓男子見林無緣無故踢蕭姓...

開車夜遊龍鳳漁港 忘打P檔…車衝落港區GG了

苗栗縣竹南警分局昨晚接獲海巡署龍鳳安檢所通報，稱一部自小客車不慎滑落海中，員警獲報後立即趕赴現場並會同消防分隊及海巡人員...

高雄賓士無車牌違停 遭檢舉以三字經問候對方媽媽慘了

陳姓男子昨深夜10時10分許駕未懸掛車牌賓士車違停在高市吉林街與熱河一街口買消夜，郭姓男子見狀報警，惹怒陳男當場以三字經...

妙齡女深夜未歸 母連環叩未接報失蹤 警讓真相大白

台中市徐姓妙齡女在上月底時與同學聚會，因時間延誤，不敢「提前離席」，待到深夜，徐母以聯絡徐女時，徐女擔心被責罵，手機都未...

自寫程式搶IU、張學友演唱會門票 竹科工程師遭判刑　

竹科一名姚姓碩士工程師冒用他人名義向網路訂票系統申請會員帳號，再自行撰寫機器人購票程式，上網搶到IU演唱會門票2張、張學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。