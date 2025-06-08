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影／台南大舞廳酒醉男客亂踹轎車 2男為她出頭將人打到送醫
55歲林姓男子今天凌晨2時許在台南大舞廳消費後，酒醉離去時，用腳踹了停在舞廳門口的車輛，36歲廖姓男子見林無緣無故踢蕭姓女友人的車，上前理論，林還推廖一把，廖隨即出拳毆打，將林打到送醫治療；警方趕往，將廖制伏在地，並查出另一名呂姓男子也有動手。
台南市警第四分局調查，今天凌晨2時許獲報，安平區台南大舞廳發生民眾糾紛鬥毆事件，分局出動安平所、育平所、華平所線上警力以及偵查隊前往處理，將動手打人的廖姓男子壓制逮捕，並將受傷的林姓男子送醫；警方將人帶回安平派出所，調查釐清。
據了解，受傷的林姓男子因在舞廳消費酒醉，已講話大聲、粗手粗腳，走出舞廳時，更用腳踹了舞廳前方停放汽車；門口服務人員擔心客人詢問，通知蕭姓女車主，現場舞廳小姐也協助用手機拍下畫面，蕭女跟廖姓男友人隨即出門查看，當時林已坐上汽車後座。
林正要離去，見廖姓男子上前理論，隨即下車，先推了廖一把，廖立即還手毆打林；經調閱監視器發現，還有一名54歲的呂姓男子也有動手打林，警方清晨5時許將他通知到案，蕭女也至派出所說明，製作筆錄，暫不提出毀損告訴。
據了解，本案4人彼此均不熟識，均是舞廳消費客人，警方將待林出院後，確認他是否要提出傷害告訴，全案先依社會秩序維護法第87條加暴行於人裁處。
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