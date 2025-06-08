開車夜遊龍鳳漁港 忘打P檔…車衝落港區GG了

苗栗縣竹南警分局昨晚接獲海巡署龍鳳安檢所通報，稱一部自小客車不慎滑落海中，員警獲報後立即趕赴現場並會同消防分隊及海巡人員共同處理，經海巡人員潛水查證確認車內無人受困，最後才打撈落水車輛上岸。

案發後警方隨即聯繫彭姓車主，但車主稱說兒子中午開車出門後便未再聯絡，經警方再次聯繫，車主兒子連夜到警局說明。彭男表示因停車下車打電話，因一時疏忽未將車輛排檔置於P檔，在車旁講電話期間，車輛即沿斜坡滑行入海；由於當時驚慌失措，未能即時處理，便離開現場。

警方配合海巡署及消防人員，並協調吊車進行車輛打撈作業，彭男也表達願意承擔車輛打撈及相關費用，並將車輛領回。