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開車夜遊龍鳳漁港 忘打P檔…車衝落港區GG了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南警分局昨晚接獲海巡署龍鳳安檢所通報，稱一部自小客車不慎滑落海中，員警獲報後立即趕赴現場並會同消防分隊及海巡人員共同處理，經海巡人員潛水查證確認車內無人受困，最後才打撈落水車輛上岸。

案發後警方隨即聯繫彭姓車主，但車主稱說兒子中午開車出門後便未再聯絡，經警方再次聯繫，車主兒子連夜到警局說明。彭男表示因停車下車打電話，因一時疏忽未將車輛排檔置於P檔，在車旁講電話期間，車輛即沿斜坡滑行入海；由於當時驚慌失措，未能即時處理，便離開現場。

警方配合海巡署及消防人員，並協調吊車進行車輛打撈作業，彭男也表達願意承擔車輛打撈及相關費用，並將車輛領回。

警方提醒，駕駛車輛停放時應注意拉緊手煞車並確認排檔位置，以防發生危險情事，確保自身及他人安全。

警方配合海巡署及消防人員，連夜協調吊車將落港車輛打撈上岸。圖／警方提供
警方配合海巡署及消防人員，連夜協調吊車將落港車輛打撈上岸。圖／警方提供
彭姓駕駛表達願意承擔車輛打撈及相關費用，並連夜將車輛領回。圖／警方提供
彭姓駕駛表達願意承擔車輛打撈及相關費用，並連夜將車輛領回。圖／警方提供

車主 海巡署

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