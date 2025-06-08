高雄賓士無車牌違停 遭檢舉以三字經問候對方媽媽慘了

陳姓男子昨深夜10時10分許駕未懸掛車牌賓士車違停在高市吉林街與熱河一街口買消夜，郭姓男子見狀報警，惹怒陳男當場以三字經「XX娘」辱罵陳男；警方到場，陳不僅吞下2張罰單、賓士被拖吊，還被郭告公然侮辱及恐嚇罪，得不償失。

網路社群Threads有網友今天凌晨貼文指出，到底誰會在高雄最擁擠熱鬧的商圈開無牌車子逛街，原來原PO在買消夜時，見一輛未懸掛有車號的車牌的賓士車違停，向警方檢舉，賓士車主見警方到場後，攔下原PO，直接辱罵XX娘。

原PO認為對方羞辱母親，還罵他有病，於是直接原地報警提告，貼文文末還提醒網友，什麼都可以罵，就是不要問候別人老媽。

轄區三民一警分局指出，昨晚深夜10時10分許接獲郭姓男子（24歲）報案電話，指稱在三民區吉林街與熱河一街口有車輛未懸掛車牌且違規停車，轄區十全所警網立即趕赴現場查處。

警方到場後，發現賓士車主陳姓男子（22歲）為了買消夜，違停在該處路口，且賓士的確未懸掛車牌；據了解，陳男稱因車子上個月超速交通違規被拔牌，買消夜圖方便才開出門。

警方當場針對陳男駕駛無牌照賓士車一事，依違反道路交通管理處罰條例第12條第4項「未懸掛號牌於道路停車者」，開出可處3600元至3萬6000元罰鍰，並將賓士移置保管；另開出可罰300元至600元違停罰單。