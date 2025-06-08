妙齡女深夜未歸 母連環叩未接報失蹤 警讓真相大白

台中市徐姓妙齡女在上月底時與同學聚會，因時間延誤，不敢「提前離席」，待到深夜，徐母以聯絡徐女時，徐女擔心被責罵，手機都未接，徐母急壞，擔心女兒發生意外，趕緊通知警方女兒失聯，幫忙協尋，警方在獲報約1小時後，在轄內一處提款機找到徐女，也得知原委，聯絡母女重逢。

第三警分局健康所副所長陳奕宣、警員黃若媙在上月24日深夜巡經南區復興路一間郵局旁，副所長陳奕宣發現坐在ATM前的徐姓女子（20歲）眼熟，與稍早他轄通報的失蹤人口長相相似，主動上前關心。

徐女對於警方一開口就叫出自己名字，雖略感訝異，但表現得頗為鎮定，經進一步確認，徐女的確稍早時，已被母親通報協尋。

警方調查原因，徐女透露，當天提早下班，有簡單告知要參加高中同學聚會，不過因不好意思提早離席，加上時間已晚，擔心返家會被母親責罵，所以索性未接母親的聯絡電話，不知反而造成母親擔心。

徐母在接獲警方通知後，立刻趕往派出所與女兒會合，感激員警敏銳眼力與積極協助，短短一小時就傳來好消息，讓她如釋重負。