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自寫程式搶IU、張學友演唱會門票 竹科工程師遭判刑　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

竹科一名姚姓碩士工程師冒用他人名義向網路訂票系統申請會員帳號，再自行撰寫機器人購票程式，上網搶到IU演唱會門票2張、張學友演唱會門票8張，經該網路訂票系統公司察覺有異，向警方報案，經檢警上門搜索查獲；新竹地院審理終結，依偽造文書、用電腦設備購買票券罪判刑。

判決書指出，姚男為增加訂票成功機率，2018 年3月在新竹市住處透過網路連結網路訂票系統申請會員帳號，在國民身分證字號欄位冒用他人身分證統一編號，進而偽造此名義申請會員，並傳送至該公司，致該公司誤認姚男是真正申請人，藉此給予會員身分。

此外，姚男認為現今網路售票系統對一般人而言，難以購買大型活動票券，主要原因是售票系統未參考其他國家作法採用實名制加抽籤機制，因此自行撰寫機器人購票程式，命名為「Max搶票機器人」，並利用電腦操作「Max搶票機器人」程式在KKTIX售票平台買到IU演唱會門票2張（每張6400元）、張學友演唱會門票8張（每張800元），此舉破壞購票公平機制。

檢警獲報，去年4月16日持搜索票搜索姚男公司與住處，扣得筆電、高速網路與計算中心可使用無線網路資料、虛擬網路資料等相關證物。

法官認為，姚男冒用他人身分證字號申請網路訂票系統會員，再以程式購買票券影響購票公平性，其行為須譴責，動機在於替家人、同事購買演唱會門票，並非轉售獲利，不過，姚雖無前科，但警詢與法院審理過程均否認犯行，說詞不一，審酌依偽造準私文書罪判刑2月，易科罰金6萬元，以及兩個利用電腦設備購買票券罪判處罰金12萬元。

IU。圖／IG@dlwlrma
IU。圖／IG@dlwlrma

身分證 網路 演唱會

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