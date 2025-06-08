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影／台中男開租賃車撞斷消防栓肇逃 中教大外成噴泉水狂洩
台中市一名駕駛昨晚駕駛租賃車行經西區民權路、台中教育大學附近時，因不明原因撞斷消防栓，導致現場變成噴泉，警方到場聯繫水公司止水後，另聯繫租賃公司聯絡承租人，未料承租人迄今尚未現身，警方將依道交條例告發。
第一警分局調查，昨晚10時許，一名駕駛開租賃車由原子街沿民權路右轉，逆向往福龍街行駛時在西區民權路、台中教育大學校門附近時，因不明原因撞斷消防栓，斷裂處成噴泉、水流不止，駕駛肇事後逃逸。
警方聯絡水公司止水、蒐證，另要求車輛所屬租賃公司，通知駕駛到案說明，積極調閱民間監視器還原事故經過，詳細肇因待鑑定單位研判之。
第一警分局指出，駕駛人肇事逃逸，已違反道交條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，將依法究辦。
第一警分局長尤啓南呼籲，駕駛人應遵守交通規則，發生事故切勿擅自離開現場，請民眾提供相關線索，協助警方釐清案情。警方將持續加強交通執法，維護轄區道路安全。
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