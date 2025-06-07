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泰女運毒判2年10月 取貨人判13年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

泰籍女子WICHAINKRUE RAWINNIPA去年十月初收取三萬五千泰銖，將裝有十包大麻的紫色行李箱送貨來台，過安檢時遭海關人員與航警識破，循線逮到出面取貨的男子蘇淳億。桃園地院依共同運輸二級毒品罪判泰女二年十月徒刑，執行完畢後驅逐出境；蘇拒認罪，遭判刑十三年。

桃檢起訴指，蘇淳億（卅六歲）與通訊軟體TELEGRAM暱稱「D」、「S」兩人，向LINE暱稱「YUII」女子及所屬運毒集團要求送大麻來台，YUII接獲指示後，以三萬五千元泰銖報酬與WICHAINKRUE RAWINNIPA協議，對方願接受指揮負責運輸大麻。

WICHAINKRUE RAWINNIPA去年十月五日凌晨四點與YUII約在泰國曼谷機場碰面，YUII交給她一只夾藏十包大麻的紫色行李箱，WICHAINKRUE RAWINNIPA搭機抵台，航警及海關察覺託運行李箱有異，查獲毒品、當場扣押。

檢警為查貨主，設下圈套，藉泰女手機通知YUII已平安抵達並入住預定的旅店，同時也將房卡放在旅店外花圃，取貨者可自行拿房卡、帶走紫色行李箱。

蘇淳億收到「D」的指示，同年月七日中午十二點多前往花圃，佯裝路人，他觀察、確認無執法人員，十分鐘後再去取房卡，下午二點五十九分，蘇才拿房卡進房，但要拉走行李箱時即遭逮捕。

蘇雖否認私運大麻，但桃院指運輸毒品包含從境外發貨、經海關到國內收貨，收貨人行為也是犯罪的一部分。合議庭比對泰女與YUII間的通訊軟體對話、蘇與共犯「D」間的對話，參酌蘇取貨遭查獲，認定蘇對本案大麻運輸方式、運抵時間、取得大麻的聯繫管道瞭如指掌，他參與收貨，是整體犯罪的重要共犯。

毒品 大麻

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