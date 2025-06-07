聽新聞
0:00 / 0:00

保育動物石虎遭獵捕 淪為千元野味

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

警方逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉打算食用。圖／警方提供
警方逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉打算食用。圖／警方提供

台中地檢破獲越南籍移工集團獵殺第一級保育類動物「石虎」，抓到失聯的潘姓移工等三人，扣到一隻石虎遺體。經查，潘在台中淺山區遊獵，以每隻數百、上千元販賣「野味」給同鄉，不排除與他們過去有吃貓肉的習慣才獵殺石虎，檢方六日聲押潘獲准。

越南政府已立法禁食貓肉，但因過去習俗、生活飲食習慣影響，仍有部分當地人會以貓入菜，加上潘（卅六歲）為失聯多年移工，對野生動物保育法明定保育類動物規範不熟悉，檢警懷疑他可能將石虎「誤認成貓」才獵捕。

台中地檢指揮保七警方等專案小組，四月先查獲有人在台中市后里區交易一隻死亡的石虎遺體，循線追查來源，五月底抓到負責兜售石虎的范姓、阮姓移工，檢察官考量無羈押必要，訊後對兩人施以科技設備監控以防逃亡。

經循線溯源，警方六月四日再持搜索票赴新社、后里等三處搜索，潘竟持槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社遭拘提到案。警方扣得四把自製獵槍、喜得釘火藥及製造獵槍所用的零件、工具，還有大量穿山甲鱗片。

檢警發現，潘男二○二○年十月起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近五年且居無定所，他長期在新社一帶的淺山區域持自製獵槍遊獵，將「野味」以每隻幾百元或數千元賣給同鄉食用，賺取所得維生。

警方研判潘獵捕的中小型野生動物可能包括飛鼠、山羌、麝香貓、穿山甲，也查獲穿山甲鱗片與山羊肉，而石虎稀有罕見，本身皮毛無經濟價值，潘應是偶遇而當成野味，非專門獵殺石虎。

檢察官複訊後認為潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯為五年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。

中檢說，石虎是台灣現今唯一原生貓科動物，更是瀕臨絕種的第一級保育類野生動物，將釐清犯罪網絡，溯源盜獵販賣集團。

石虎 失聯移工

延伸閱讀

第一級保育類慘淪「野味」 越南籍移工獵殺石虎賣給同鄉

台中破獲盜獵一級保育石虎集團 越移工挑后里山區打獵

北埔、峨眉石虎現蹤！苗栗族群擴散到新竹 林保署增保育軸帶

初祥也沒上！台北市立動物園石虎名出爐：保育員提名「捲心蛋&捲心糕」

相關新聞

影／看蹦火漁業娛樂漁船野柳觸礁…船身傾斜 47人平安獲救

基隆「萬豪168」娛樂漁船，今晚前往新北市金山磺港觀看蹦火漁業時不慎觸礁，船身傾斜，船上47人待援，海巡巡防艇與附近舢舨...

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車被撞喊冤：根本看不到

劉姓男子今天開車載7旬母親，行經台北市松山區撫遠街，不明原因高速撞擊前方剛起步、向左切車道的遊覽車，劉男從車內噴飛掉在大...

第一級保育類慘淪「野味」 越南籍移工獵殺石虎賣給同鄉

台中地檢破獲越南籍移工集團獵殺第一級保育類動物「石虎」案件，抓到失聯的潘姓移工等3人，扣到1隻石虎遺體，經查潘在台中淺山...

僵持3小時互不相讓！桃園狹小巷弄2車「頭對頭」卯上了

桃園市中壢區長春路261巷口音巷弄狹窄，昨晚7時許，有2輛轎車車頭對車頭互不相讓，從下午到晚上雙方僵持不下，發生行車糾紛...

路邊丟600萬現金沒人敢撿 他再出怪招！派出所前脫褲露鳥挨罰

台南李姓男子3月底將600萬真鈔丟在路邊沒人敢撿，上月底又在北區超市丟下一塑膠袋後離開，經清點為416萬元出面領回，未料...

泰女運毒判2年10月 取貨人判13年

泰籍女子WICHAINKRUE RAWINNIPA去年十月初收取三萬五千泰銖，將裝有十包大麻的紫色行李箱送貨來台，過安檢時遭海關人員與航警識破，循線逮到出面取貨的男子蘇淳億。桃園地院依共同運輸二級毒品罪判泰女二年十月徒刑，執行完畢後驅逐出境；蘇拒認罪，遭判刑十三年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。