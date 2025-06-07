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男開車載媽高速衝撞遊覽車 母子雙亡

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

劉姓男子昨天開車載母親外出，在台北市撫遠街衝撞遊覽車車尾，休旅車撞擊後反彈落在中央分隔島上近乎全毀，車殼和零件散落車道，母子送醫不治。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天開車載母親外出，在台北市撫遠街衝撞遊覽車車尾，休旅車撞擊後反彈落在中央分隔島上近乎全毀，車殼和零件散落車道，母子送醫不治。記者翁至成／翻攝

劉姓男子昨天開車載七旬母親外出，在台北市撫遠街內線車道高速行駛，遇道路微彎處卻未調整方向，直接跨越車道，撞上前方、從路邊剛起步向左切入的遊覽車車尾。劉從車內噴飛至馬路，頭顱嚴重出血，送醫不治，卡在車內的劉母也死亡。鄒姓遊覽車司機因捲入兩死車禍，被警方依過失致死罪送辦，直呼「莫名其妙」。

警方昨天上午十一點四十二分獲報，指松山區撫遠街北往南車道發生嚴重車禍。員警到場發現是休旅車追撞遊覽車車尾，休旅車因不堪撞擊，反彈落在中央分隔島上，車身遭嚴重擠壓、近乎全毀，車殼零件散落，場面凌亂。

劉姓男子（四十二歲）在撞擊後被拋飛車外，渾身是血，送醫後在中午十二點十九分死亡。劉母受困卡在右前座，消防隊花了近廿分鐘救援，她脫困後送醫，但也在下午一點五分身亡。

因休旅車車體明顯凹陷、變形，松山分局鑑識小隊費了一番功夫翻找，在錢包裡找到證件才查出死者身分，車內無違禁品。雖然車上有行車記錄器，但因記憶卡容量不足，未錄下事發經過。

警方聯繫死者家屬，劉的舅舅、表哥到場關切，他們說兩名死者同住士林，平常鮮少見面，多透過電話聯繫，不清楚事發原因及外出目的。警方已報請檢察官相驗，以釐清確切死因；雖然劉送醫時沒酒味，為求慎重，已抽血檢驗。

松山分局也調取路口監視器，儘管未拍攝事發過程，但後方車輛的行車記錄器則清楚錄下車禍，只見劉駕駛的本田休旅車高速行進，沒有任何減速跡象，休旅車從最內線跨越到外線，追撞前方從最外側車道打方向燈，準備左切的遊覽車。

四十一歲的鄒姓遊覽車司機表示，才剛在路邊休息完畢，正要開車到台北車站載客，詎料才起步就被撞。警方不排除鄒有肇事責任，請示檢察官後，依過失致死罪現行犯將他移送法辦；鄒訴苦「根本看不到他」、「對方車速太快來不及反應」，覺得很無奈。

遊覽車 車禍 休旅車

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