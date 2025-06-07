影／看蹦火漁業娛樂漁船野柳觸礁…船身傾斜 47人平安獲救

基隆「萬豪168」娛樂漁船，今晚前往新北市金山磺港觀看蹦火漁業時不慎觸礁，船身傾斜，船上47人待援，海巡巡防艇與附近舢舨漁船合力救援，平安將人接駁，解除危機。

今晚7時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲「萬豪168」娛樂漁業漁船撥打118報案，該船於燭台嶼擱淺，船身傾斜，船上47人待援。

第二巡防區指揮部立即協調艦隊分署基隆海巡隊PP-3555巡防艇及澳底海巡隊PP-3575巡防艇，及增派PP-10033巡防艇馳援，並動員附近漁船共同救援。

海巡人員抵達現場後，發現「萬」船有傾斜狀況，船上47名待援，隨即由巡防艇及附近漁船實施接駁，成功救援43人，4名船員留船上應處。