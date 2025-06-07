影／看蹦火漁業娛樂漁船野柳觸礁…船身傾斜 47人平安獲救
基隆「萬豪168」娛樂漁船，今晚前往新北市金山磺港觀看蹦火漁業時不慎觸礁，船身傾斜，船上47人待援，海巡巡防艇與附近舢舨漁船合力救援，平安將人接駁，解除危機。
今晚7時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲「萬豪168」娛樂漁業漁船撥打118報案，該船於燭台嶼擱淺，船身傾斜，船上47人待援。
第二巡防區指揮部立即協調艦隊分署基隆海巡隊PP-3555巡防艇及澳底海巡隊PP-3575巡防艇，及增派PP-10033巡防艇馳援，並動員附近漁船共同救援。
海巡人員抵達現場後，發現「萬」船有傾斜狀況，船上47名待援，隨即由巡防艇及附近漁船實施接駁，成功救援43人，4名船員留船上應處。
船上共47名成員目前均安全，43名乘客有6位由附近漁船救援返回新北市磺港，另外37名乘客均由海巡艦艇救援於晚間9時抵達八斗子漁港碧砂泊區，目前4位船員於船上等待救援船隻拖回港，船隻觸礁無立即危險，經評估可由其他漁船拖回。
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