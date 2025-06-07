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里長求助當地友人找到下落 台中2女大生被騙柬埔寨打工回來了

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中海線18歲大一李姓女大生，因家境不好，今年3月跟19歲同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨迄今，簽證過期疑被當成豬仔無法回國，李女傳訊回台灣跟阿公求救，說對方要求1人6萬8千元台幣，阿公匯了兩次13萬6千元，但詐團卻說錢被「黑吃黑」，繼續要求匯款，家屬擔心女大生會被轉手賣掉，在沙鹿美仁里里長陳建良奔走下，透過當地友人居間協調，終於搭上今天傍晚的飛機返抵國門，目前正在接受清水分局的案情詢問中。

清水分局表示，日前沙鹿區1名陳姓男子向警方報案，稱18歲的孫女李女與同行19歲友人林女透過網路社群求職，於今年3月份出國至香港再轉往柬埔寨境內詐騙園區，李女於5月27日經詐團要求，聯繫報案人陳男匯款，始能讓李女回國；但經警方了解李女於今年3月分出境至香港，尚未入境，警方依規受理並通報外交部處置，並將持續釐清相關案情。

沙鹿區美仁里里長陳建良說，據知女大生先前在柬埔寨某園區內被控制，但是沒有限制自由，因此才能夠傳訊，強調當初詐團說要轉成虛擬貨幣過去，結果中間被幣商把錢吃掉，但恐怕就只是一種話術；事情發生後，陳里長連日聯絡柬埔寨方面的友人出面協助，先找到兩人的下落，再與對方溝通後，協助解決其間誤會，購買今天傍晚5點多的班機，晚間由金邊返抵國門，並立刻回到沙鹿老家，但匯出去的贖身費13.6萬勢必已經要不回來了。

清水警方指出，李女與同學林女同行，5月底曾打電話跟阿公求救，家人才得知此事，前天家屬完成報案、製作筆錄，警方已經依規定受理，今天已約談李女和林女到案說明被騙的經過，並呼籲近年來國人遭詐騙集團以「高薪工作」為餌，誘騙至柬埔寨的事件時有所聞，，求職時務必多方查證，避免因不明高薪工作內容而誤入圈套。

台中海線18歲大一李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨兩個多月終於返國。圖／家屬提供
台中海線18歲大一李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨兩個多月終於返國。圖／家屬提供
台中海線19歲大一林女，今年3月跟同學李女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨兩個多月終於返國。圖／家屬提供
台中海線19歲大一林女，今年3月跟同學李女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨兩個多月終於返國。圖／家屬提供

詐騙集團 柬埔寨

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