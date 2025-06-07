北市工人口角持鐵器攻擊同事頭部致死 遭警送辦

台北市警方表示，北市承德路6段附近5月間發生一起傷害案，潘姓工人因口角糾紛涉持鐵器攻擊張姓工人，傷者送醫後被宣告不治，警詢後依殺人罪嫌把潘男移送士林地檢署偵辦。

台北市警察局北投分局今天發布新聞資料指出，5月11日下午4時許獲報，北市承德路6段有創傷救護案件，經派員到場了解，發現為鬥毆案，有1人因傷重送醫。

警方調查，潘姓工人（31歲）因口角糾紛涉持鐵器攻擊張姓工人（47歲）頭部，傷者送醫時昏迷，經送醫急救仍被宣告不治。警詢後依殺人罪嫌把潘男移送士林地方檢察署偵辦。