北市工人口角持鐵器攻擊同事頭部致死 遭警送辦
台北市警方表示，北市承德路6段附近5月間發生一起傷害案，潘姓工人因口角糾紛涉持鐵器攻擊張姓工人，傷者送醫後被宣告不治，警詢後依殺人罪嫌把潘男移送士林地檢署偵辦。
台北市警察局北投分局今天發布新聞資料指出，5月11日下午4時許獲報，北市承德路6段有創傷救護案件，經派員到場了解，發現為鬥毆案，有1人因傷重送醫。
警方調查，潘姓工人（31歲）因口角糾紛涉持鐵器攻擊張姓工人（47歲）頭部，傷者送醫時昏迷，經送醫急救仍被宣告不治。警詢後依殺人罪嫌把潘男移送士林地方檢察署偵辦。
北投警分局表示，民眾遇衝突，應保持理性，切勿因一時衝動觸犯法律，若發現不法情事，可撥110報案專線，將立即派員到場究辦，絕不寬貸。
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