快訊

彭佳慧攻蛋開唱 媽祖神像坐鎮觀眾席！背後驚人來歷曝光

獨／連請多日…學習歷程檔案不實高中生 現身畢業典禮

首颱「蝴蝶」生成仍有變數 估下周這日起影響台灣

北市工人口角持鐵器攻擊同事頭部致死 遭警送辦

中央社／ 台北7日電

北市警方表示，北市承德路6段附近5月間發生一起傷害案，潘姓工人因口角糾紛涉持鐵器攻擊張姓工人，傷者送醫後被宣告不治，警詢後依殺人罪嫌把潘男移送士林地檢署偵辦。

台北市警察局北投分局今天發布新聞資料指出，5月11日下午4時許獲報，北市承德路6段有創傷救護案件，經派員到場了解，發現為鬥毆案，有1人因傷重送醫。

警方調查，潘姓工人（31歲）因口角糾紛涉持鐵器攻擊張姓工人（47歲）頭部，傷者送醫時昏迷，經送醫急救仍被宣告不治。警詢後依殺人罪嫌把潘男移送士林地方檢察署偵辦。

北投警分局表示，民眾遇衝突，應保持理性，切勿因一時衝動觸犯法律，若發現不法情事，可撥110報案專線，將立即派員到場究辦，絕不寬貸。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

警察 殺人 工人 北市

延伸閱讀

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車被撞喊冤：根本看不到

影／北市男開車載媽 「加速連切2車道」撞遊覽車...母子送醫亡

台北市松山區嚴重車禍！汽車高速衝撞剛起步遊覽車...2人無生命跡象

公車肇事今年已破84件 北市將赴南科考察「自動駕駛」尋解方

相關新聞

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車被撞喊冤：根本看不到

劉姓男子今天開車載7旬母親，行經台北市松山區撫遠街，不明原因高速撞擊前方剛起步、向左切車道的遊覽車，劉男從車內噴飛掉在大...

僵持3小時互不相讓！桃園狹小巷弄2車「頭對頭」卯上了

桃園市中壢區長春路261巷口音巷弄狹窄，昨晚7時許，有2輛轎車車頭對車頭互不相讓，從下午到晚上雙方僵持不下，發生行車糾紛...

第一級保育類慘淪「野味」 越南籍移工獵殺石虎賣給同鄉

台中地檢破獲越南籍移工集團獵殺第一級保育類動物「石虎」案件，抓到失聯的潘姓移工等3人，扣到1隻石虎遺體，經查潘在台中淺山...

影／北市男開車載媽 「加速連切2車道」撞遊覽車...母子送醫亡

劉姓男子今天開車載母親，行經台北市松山區撫遠街，從最內側車道切到外側車道時，高速撞擊前方正要起步、切換車道的遊覽車，劉男...

影／新北永和發生連棟房火警連燒7戶 出動28車50人搶救中

新北市永和區永平路302巷今天中午發生連棟2層樓房火警，延燒7戶，新北市消防局冒雨出動出動28車50人搶救中。

台電包商疑鑽破電線 慘遭電擊四肢灼傷、頭髮捲曲

台電於台中北屯區中清路二段一棟大樓工程今上午傳意外，承包商工人在變電室施作電纜表皮防水工程期間，疑不慎鑽破電線遭電擊，四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。