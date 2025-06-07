平交道警鈴響…宜蘭小客車往前開「遮斷器卡車頂」 車主將挨罰

宜蘭一輛黑色自小客車昨天經過羅東中山路平交道時緊跟前車，不巧列車接近，雖然保全吹哨示警，駕駛仍超越停止線，遮斷桿降下卡在車頂，幸未釀成事故。鐵路警察展開調查，將依違反道路交通管理處罰條例移送裁罰。

鐵警調查，這輛自小客車昨天上午11時2分由東向西經過羅東中山路平交道，沒有保持平交道淨空，當時列車接近警鈴大響，現場保全人員發現黑車仍持續向前，立即吹哨阻止，但駕駛可能沒有聽到，向前超越停止線後，被遮斷桿卡在車頂，車頭壓在鐵軌上。

當時車上副駕駛座一名婦人趕緊下車，請保全幫忙把桿子移開，駕駛緊急向後倒車，才解除警報。保全向公司及路警通報，但因擔心交通受到影響，讓小客車先離開，過程被民眾拍下傳上網。

鐵警表示，影像經民眾公布，等同逕行舉發，將依違反道交條例移給監理單位裁處。