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三重計程車疑路口鬼切釀禍 後方騎士來不及煞遭卡車底

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

今天下午2時許，新北市44歲賴男駕駛計程車沿三重區正義南路往重新路方向，欲左轉一處巷口時，後方36歲陳男騎乘機車經過，因煞車不及撞上還被壓在計程車下。救護人員發現陳男四肢多處擦挫傷所幸送醫後無生命危險，確切肇事原因仍待警方釐清。

三重分局今天下午2時51分接獲報案，三重區正義南路105巷口發生交通事故。警方到場經了解44歲賴男駕駛計程車沿正義南路往重新路方向行駛，行駛至正義南路105巷口欲左轉時，與同向後方36歲陳男騎乘的機車發生碰撞，陳男人車倒地後被卡在車底動彈不得。

救護人員到場將陳男救出，發現他全身及四肢多處擦挫傷，所幸意識清醒並無生命危險，已由救護車送醫急救。警方在場進行交通疏導引導車流，並依規定採證測繪，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

賴姓計程車司機左轉，後方陳姓騎士煞不及撞上。記者黃子騰／翻攝
賴姓計程車司機左轉，後方陳姓騎士煞不及撞上。記者黃子騰／翻攝
騎機車的陳男撞上駕駛計程車左轉的賴男。記者黃子騰／翻攝
騎機車的陳男撞上駕駛計程車左轉的賴男。記者黃子騰／翻攝

計程車 三重

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