「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車被撞喊冤：根本看不到

劉姓男子今天開車載7旬母親，行經台北市松山區撫遠街，不明原因高速撞擊前方剛起步、向左切車道的遊覽車，劉男從車內噴飛掉在大馬路，頭顱嚴重出血送醫亡，母親則卡在車內，經脫困沒有生命跡象送醫不治。遊覽車駕駛鄒姓男子被警方依過失致死罪移送法辦，警詢時喊冤稱「根本看不到他們」，認為被撞得莫名其妙。

事發影像曝光，只見劉男駕駛的本田休旅車高速行進，但未注意前方路況，從最內線跨越兩線車道，追撞前方打方向燈，要左切進入第三線車道的遊覽車。休旅車受撞擊，宛如「翻跟斗」般，反彈落在中央分隔島上，輪胎被撞飛，受慣性影響在大馬路上繞圈，車殼零件散落車道上，場面凌亂。

警方今天中午11點42分獲報，松山區撫遠街453號發生車禍趕抵，休旅車駕駛劉男（42歲）因不堪撞擊，從車內噴飛，掉在車道上，頭顱都是血，當場沒有呼吸心跳緊急送馬偕醫院，而坐右前座的劉男母親錢姓女子（76歲）卡在車內，經逾10分鐘脫困沒有生命跡象送內湖三總醫院。2人因傷勢過重，送醫後接連不治。

警方調查發現，劉男是從撫遠街北往南第一車道，不明原因向右偏向至第三線車道，撞上在第四車道路邊車格、正要向左駛入道路的遊覽車。

警方確認遊覽車駕駛鄒男（41歲）沒有酒駕，而死者劉男送醫時沒有酒味，將抽血釐清；事發現場沒有違禁品，雙方駕照都正常，員警已通知死者家屬到場，詳細事發原因及肇事責任待後續釐清。