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第一級保育類慘淪「野味」 越南籍移工獵殺石虎賣給同鄉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢破獲越南籍移工集團獵殺第一級保育類動物石虎」案件，抓到失聯的潘姓移工等3人，扣到1隻石虎遺體，經查潘在台中淺山區遊獵，以每隻數百、上千元販賣「野味」給同鄉，也不排除與當地過去有吃貓肉習慣才獵殺石虎打算食用，檢方昨依野生動物保育法等將潘聲押獲准。

越南政府已立法禁止食用貓肉，但因過去習俗、生活飲食習慣影響，仍有部分當地人會以貓入菜，加上潘男為多年失聯移工，其對野生動物保育法明定保育類動物規範不熟悉，檢警不排除他可能將石虎誤認成貓才獵捕。

台中地檢指揮保七警方等專案小組，4月查獲有人在后里區交易1隻死亡的石虎遺體，循線追查來源5月底先抓到負責兜售石虎的范姓、阮移工，檢察官考量無羈押必要，訊後對2人施以監控設備以防逃亡。

經循線溯源，6月4日再持搜索票赴新社區、后里區等3處搜索，未料潘男竟持槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天於新社區被拘提到案，扣得4把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具。

檢警發現，潘男2020年10月間起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近5年且居無定所，他長期新社一帶的淺山區持自製獵槍四處游獵，將「野味」以每隻幾百元或數千元賣給同鄉食用，以賺取所得維生。

警方研判，潘男獵捕中小型野生動物可能包括飛鼠、山羌、麝香貓、穿山甲等，加上查獲穿山甲鱗片、疑似山羊肉等，而石虎稀有罕見，本身皮毛無經濟價值，潘應是偶遇同樣當視為野味，而非專門針對石虎獵殺。

檢察官複訊後認為，潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯5年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，昨漏夜將他向法院聲請羈押獲准。

警方逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉打算食用。圖／警方提供
警方逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉打算食用。圖／警方提供
警方逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉打算食用。圖／警方提供
警方逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉打算食用。圖／警方提供
警方扣到潘男自製獵槍的工具。圖／警方提供
警方扣到潘男自製獵槍的工具。圖／警方提供

越南 石虎 失聯移工 動物

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