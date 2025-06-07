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醉駕小貨車猛撞停紅燈2車 台61嚴重車禍釀6傷畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區今天發生酒駕肇事嚴重車禍。今天中午12時許，36歲陳男酒後駕駛小貨車，行經林口區台61線與東華路口時，因未注意前方停等紅燈車輛，猛撞前方轎車及貨車，造成6人受傷，所幸均無生命危險。陳男酒測值0.08，巡後被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，林口警方今天中午12時許接獲報案，林口區台61線、東華路口北上方向發生3車連環車禍。警方及救護人員獲報趕抵，經查肇事的36歲陳男駕駛1輛小貨車沿台61線北上方向行駛至東華路口時，因未注意前方停等紅燈之車輛，高速從後方猛撞40歲李男駕駛的休旅車，小貨車再往左側偏移撞上同樣停等紅燈的小貨車。

救護人員發現肇事的駕駛陳男輕微受傷，坐在副駕駛座的40歲黃男小腿受傷流血，被撞的休旅車駕駛李男及車上3名乘客身體不適，6人均被送往林口長庚就醫，所幸均無生命危險。

警方對3名駕駛進行酒測，發現陳男酒測值0.08，李男及王男均無酒精反應。警方詢後將依公共危險罪嫌將陳男送辦，事故現場已於下午1時50分排除恢復交通順暢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男酒後駕駛小貨車撞上前方2車。記者黃子騰／翻攝
陳男酒後駕駛小貨車撞上前方2車。記者黃子騰／翻攝
林口區台61快速道路與東華路口今天發生酒駕3車連環車禍。記者黃子騰／翻攝
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李男駕駛的休旅車車尾嚴重凹損。記者黃子騰／翻攝
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陳男駕駛的小貨車車頭嚴撞毀損，擋風玻璃爆裂。記者黃子騰／翻攝
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酒測 紅燈 林口

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