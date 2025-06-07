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醉駕小貨車猛撞停紅燈2車 台61嚴重車禍釀6傷畫面曝
新北市林口區今天發生酒駕肇事嚴重車禍。今天中午12時許，36歲陳男酒後駕駛小貨車，行經林口區台61線與東華路口時，因未注意前方停等紅燈車輛，猛撞前方轎車及貨車，造成6人受傷，所幸均無生命危險。陳男酒測值0.08，巡後被依公共危險罪嫌送辦。
據了解，林口警方今天中午12時許接獲報案，林口區台61線、東華路口北上方向發生3車連環車禍。警方及救護人員獲報趕抵，經查肇事的36歲陳男駕駛1輛小貨車沿台61線北上方向行駛至東華路口時，因未注意前方停等紅燈之車輛，高速從後方猛撞40歲李男駕駛的休旅車，小貨車再往左側偏移撞上同樣停等紅燈的小貨車。
救護人員發現肇事的駕駛陳男輕微受傷，坐在副駕駛座的40歲黃男小腿受傷流血，被撞的休旅車駕駛李男及車上3名乘客身體不適，6人均被送往林口長庚就醫，所幸均無生命危險。
警方對3名駕駛進行酒測，發現陳男酒測值0.08，李男及王男均無酒精反應。警方詢後將依公共危險罪嫌將陳男送辦，事故現場已於下午1時50分排除恢復交通順暢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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