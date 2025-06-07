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影／北市男開車載媽 「加速連切2車道」撞遊覽車...母子送醫亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

劉姓男子今天開車載母親，行經台北市松山區撫遠街，從最內側車道切到外側車道時，高速撞擊前方正要起步、切換車道的遊覽車，劉男的休旅車撞擊後，人飛出去掉在車道上，母親則是卡在車內，2人均沒有生命跡象，警、消趕抵協助2人送醫，可惜因傷勢過重均宣告不治。

警、消今天中午11點42分獲報，松山區撫遠街453號發生車禍趕抵，現場是休旅車撞擊遊覽車，休旅車因撞擊力道大，倒在中央分隔島上，車頭近乎全毀，車殼等零件噴飛散落三線車道上，場面凌亂。

休旅車駕駛劉男（40歲）因不堪撞擊，從車內噴飛，掉在車道上，頭顱都是血，當場沒有呼吸心跳緊急送馬偕醫院，而坐右前座的劉男母親錢姓女子（65歲）則卡在車內，經逾10分鐘脫困也沒有生命跡象送內湖三總醫院。無奈2人因撞擊力道大、傷勢過重，送醫後接連不治。

警方調查發現，劉男是從撫遠街北往南第一車道，不明原因突然加速向右偏向至第三線車道，撞上在第四車道路邊車格、正要向左駛入道路的遊覽車。

警方確認遊覽車駕駛鄒姓男子（40歲）沒有酒駕，而死者2人送醫時沒有酒味，將抽血釐清；事發現場沒有發現任何違禁品，且雙方駕照都正常，員警已通知死者家屬到場，詳細事發原因及肇事責任待後續釐清。

北市松山區今天發生2死嚴重車禍。記者翁至成／翻攝
北市松山區今天發生2死嚴重車禍。記者翁至成／翻攝
北市松山區今天發生2死嚴重車禍，事發監視器畫面曝光。記者翁至成／翻攝
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北市松山區今天發生2死嚴重車禍。記者翁至成／翻攝
北市松山區今天發生2死嚴重車禍。記者翁至成／翻攝
北市松山區今天發生2死嚴重車禍。記者翁至成／翻攝
北市松山區今天發生2死嚴重車禍。記者翁至成／翻攝
北市松山區撫遠街今天發生2死嚴重車禍。圖／金嚇趴提供
北市松山區撫遠街今天發生2死嚴重車禍。圖／金嚇趴提供
北市松山區撫遠街今天發生2死嚴重車禍。圖／金嚇趴提供
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遊覽車 車道 車禍 休旅車

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