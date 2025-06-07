影／北市男開車載媽 「加速連切2車道」撞遊覽車...母子送醫亡

劉姓男子今天開車載母親，行經台北市松山區撫遠街，從最內側車道切到外側車道時，高速撞擊前方正要起步、切換車道的遊覽車，劉男的休旅車撞擊後，人飛出去掉在車道上，母親則是卡在車內，2人均沒有生命跡象，警、消趕抵協助2人送醫，可惜因傷勢過重均宣告不治。

警、消今天中午11點42分獲報，松山區撫遠街453號發生車禍趕抵，現場是休旅車撞擊遊覽車，休旅車因撞擊力道大，倒在中央分隔島上，車頭近乎全毀，車殼等零件噴飛散落三線車道上，場面凌亂。

休旅車駕駛劉男（40歲）因不堪撞擊，從車內噴飛，掉在車道上，頭顱都是血，當場沒有呼吸心跳緊急送馬偕醫院，而坐右前座的劉男母親錢姓女子（65歲）則卡在車內，經逾10分鐘脫困也沒有生命跡象送內湖三總醫院。無奈2人因撞擊力道大、傷勢過重，送醫後接連不治。

警方調查發現，劉男是從撫遠街北往南第一車道，不明原因突然加速向右偏向至第三線車道，撞上在第四車道路邊車格、正要向左駛入道路的遊覽車。