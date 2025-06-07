台中破獲盜獵一級保育石虎集團 越移工挑后里山區打獵

台中地檢署破獲盜獵第一級保育類動物石虎集團，經兩波搜索抓到3名越南籍移工，潘姓主嫌在台失聯5年，長期於中部山區持自製獵槍遊獵，還鎖定獵殺石虎後販賣，檢警4日搜索時他還持槍指向警員恐嚇、逃逸，所幸隔天落網，檢方昨晚依槍砲、野生動物保育法將他向法院聲押。

台中地檢指出，4月起接獲有不肖人士違法獵捕販賣第一級保育類野生動物石虎的情資，分案指派國土專組檢察官張雅晴偵辦，指揮保七總隊第五大隊，及台中大甲、東勢分局組成專案小組。

中檢說，經查台中后里區有人違法狩獵石虎販賣，追查發現越南籍潘姓、范姓及阮姓移工涉有重嫌，5月底先抓到范、阮後，檢察官考量無羈押必要，但仍對2人施以監控設備以防逃亡。

檢警溯源再掌握潘姓主嫌動向，6月4日持搜索票到台中市新社區、后里區等3處搜索，未料潘男竟持槍瞄準、恐嚇員警並趁機逃逸，警方隔天在新社區拘提潘到案，扣得4把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具。

檢警查出，潘男2020年10月間起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近5年，加上居無定所，其持自製獵槍在山區遊獵保育類動物後，再交由共犯對外販售，查緝困難且極具危險性。

檢察官指揮專案小組橫向聯繫、統合資源，同時經農業部林業及自然保育署台中、新竹分署及移民署合作，才鎖定潘藏匿處逮到人。