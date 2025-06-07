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嘉義吳鳳廟神桌失竊 小偷夢見「紅衣人」持槍相逼被逮落網

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義中埔鄉吳鳳廟百年古物近日遭竊，廟方人員清晨進入打掃時，發現供桌、香爐及燭台等物品不翼而飛，立即報警求助，警方循線在苗栗縣、桃園市逮捕4名宮廟大盜，並在台中市1處廢棄工廠起獲遭竊的供桌等證物，全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

其中1名竊賊供稱，行竊當晚心裡有點忐忑，還夢到一位穿紅衣的人，拿長槍威脅他迅速將桌子歸還。據了解，宮廟大盜偷走吳鳳廟百年古物後，就分頭將贓物運送至苗栗縣1處民宅及台中市1處廢棄工廠，本來要等到過一段時間避風頭，但就先被警方上門逮捕。

廟方指出，晚上關門仍難防竊賊，神桌及花干五賽整組被搬走，正義也許會遲到，但從不會缺席，感謝熱心民眾及警察協助，在短時間內找回失竊物品，目前只差最後一樣「錫制馬槽爐」尚未尋回，還請大家幫忙分享，如有最新消息以及線索，麻煩盡快聯絡廟方。

中埔鄉鄉長李碧雲說，吳鳳廟的古物終於追回來了，歷經10天不眠不休以監視器追蹤犯案者的足跡，循線破案並將失物追回，最終在主嫌入境的當下及之前查獲共犯全部逮捕到案，感謝警方積極辦案，讓中埔鄉的歷史文物得以保存，肯定中埔員警積極查緝。

警方指出，獲報吳鳳廟財物遭竊，立即組成專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，鎖定4名宮廟大盜涉嫌重大，陸續在苗栗縣、桃園市等地逮捕涉案4名竊嫌，並在苗栗縣1處民宅及台中市1處廢棄工廠起獲遭竊供桌等證物，全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣中埔鄉吳鳳廟百年供桌、香爐及燭台等物品遭竊，警方在苗栗縣、桃園市逮捕4名宮廟大盜，依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉吳鳳廟百年供桌、香爐及燭台等物品遭竊，警方在苗栗縣、桃園市逮捕4名宮廟大盜，依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉吳鳳廟百年供桌、香爐及燭台等物品遭竊，警方在苗栗縣1處民宅及台中市1處廢棄工廠找回。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉吳鳳廟百年供桌、香爐及燭台等物品遭竊，警方在苗栗縣1處民宅及台中市1處廢棄工廠找回。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉吳鳳廟百年古物遭竊，目前只差最後一樣「錫制馬槽爐」尚未尋回。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉吳鳳廟百年古物遭竊，目前只差最後一樣「錫制馬槽爐」尚未尋回。記者黃于凡／翻攝

苗栗縣 嘉義 中埔

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