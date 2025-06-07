影／苗栗三灣路口2輛小貨車碰撞釀3人傷 車禍影像曝光

苗栗65歲湯姓老翁昨晚駕駛小貨車在三灣鄉台3線、124丙縣道路口與古姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，兩車3人都受傷，其中一輛小貨車駕駛受困車內被救出。依現場路口監視器畫面顯示，湯姓老翁疑似闖紅燈釀禍，車禍原因和責任警方將進一步調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨晚7點02分接獲車禍救護通報，三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車嚴重碰撞，其中一名駕駛受困，救援人員使用破壞器材將他救出，現場3名傷者意識清楚，但都有擦挫傷，被送往頭份為恭紀念醫院治療。