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影／苗栗三灣路口2輛小貨車碰撞釀3人傷 車禍影像曝光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗65歲湯姓老翁昨晚駕駛小貨車在三灣鄉台3線、124丙縣道路口與古姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，兩車3人都受傷，其中一輛小貨車駕駛受困車內被救出。依現場路口監視器畫面顯示，湯姓老翁疑似闖紅燈釀禍，車禍原因和責任警方將進一步調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨晚7點02分接獲車禍救護通報，三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車嚴重碰撞，其中一名駕駛受困，救援人員使用破壞器材將他救出，現場3名傷者意識清楚，但都有擦挫傷，被送往頭份為恭紀念醫院治療。

警方初步調查，37歲古姓男子和39歲戴姓男子都是南庄鄉一家瓦斯行的人員，昨晚外出送貨，行經發生車禍的路口時，與湯姓老翁的小貨車碰撞，當時車上的鋼瓶從車上噴飛掉落，幸好未波及他人，湯姓老翁疑似闖紅燈，將開單告發。

三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供
三灣鄉峨眉橋路口發生車禍，消防局派遣人車趕往救援，現場有2台小貨車碰撞，車頭毀損嚴重，3人受傷送醫。圖／警方提供

闖紅燈 車禍

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