台南南區永成路飲料店遭竊 店家PO文捉賊「找回情人節錢包」

台南南區永成一飲料店昨傳財物遭竊，店家發現人生最貴的單品、大約8000元的錢包遭竊，雖然裡頭只有1000多元，卻是今年情人節的禮物。店家心痛報警且在隔壁娃娃機店協助下，取得監視器並在社群上PO文捉賊，警方今中午逮50多歲蘇姓男子，找回情人節錢包，但錢已花光。

台南市警六分局鹽埕派出所副所長林石莫說，昨下午4時許接獲110報案，報案人表示其經營飲料店內財物遭竊，經調閱監視器畫面，發現兩名竊賊騎乘機車犯案，已鎖定該竊嫌身分，其中1名竊嫌已查緝到案，並已尋獲被竊的皮包，另名竊嫌積極追緝中。

店家在Threads上PO文指稱，「不知道今天有沒有客人下午來時發現我們外面好多警察先生，因為我們被偷錢了！」店家說，雖然報案也找警察局了，但看起來像是不會有消息了，除了店裡的錢，還有今年的情人節禮物。

「心很痛！」店家指出，這大概是人生中最貴的單品，一個大約8000元的錢包，雖然裡面只有1000多元，還有好多證件信用卡。