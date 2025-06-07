八里工廠電纜線遭竊 甫上任2天所長勇搏竊嫌負傷逮人

新北市八里區1間工廠近期連續發生3起電纜線遭竊案，4日凌晨竊嫌再度上門行竊。新上任2天的八里所長林裕益獲報率員趕抵，與犯案的51歲泰籍如姓男子發生搏鬥，林姓所長右手多處擦挫傷仍奮勇逮嫌，詢後將如男依竊盜、妨害公務罪嫌送辦。

據了解，八里區狀元街、文昌二街口1間工廠，5月21日、5月28日及6月1日遭竊嫌潛入竊取工廠內施工機具之電纜線。蘆洲分局獲報展開追查，研判竊嫌可能再次犯案，立即於該工廠裝設監視器監控。