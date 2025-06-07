八里工廠電纜線遭竊 甫上任2天所長勇搏竊嫌負傷逮人
新北市八里區1間工廠近期連續發生3起電纜線遭竊案，4日凌晨竊嫌再度上門行竊。新上任2天的八里所長林裕益獲報率員趕抵，與犯案的51歲泰籍如姓男子發生搏鬥，林姓所長右手多處擦挫傷仍奮勇逮嫌，詢後將如男依竊盜、妨害公務罪嫌送辦。
據了解，八里區狀元街、文昌二街口1間工廠，5月21日、5月28日及6月1日遭竊嫌潛入竊取工廠內施工機具之電纜線。蘆洲分局獲報展開追查，研判竊嫌可能再次犯案，立即於該工廠裝設監視器監控。
4日凌晨4時許監控設備通報工廠遭人侵入，新上任甫2天的八里分駐所所長林裕益立即率領警員李東昇、李佳螢、盧柏霖前往埋伏，見51歲泰籍如姓男子攜電纜線欲離開之際衝上前逮人。不料如男竟極力反抗，造成所長林裕益右手多處擦挫傷，但林員仍與警員合力將如男逮捕，現場查獲犯案工具剪刀、美工刀、絕緣剪、雨傘、電纜線6捆。詢後將如男依竊盜、妨害公務移送士林地檢偵辦。
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