影／婦墜80米深崖撐10天...家屬指老天有眼 專家稱奇蹟：雨水救命

台北市蘇姓六甸婦人離家失蹤10日，今天上午被發現墜落在基隆市八斗子子忘憂谷80公尺深的坡地，吊掛上岸後送醫意識不清，多處擦傷，全身是泥。家屬說「老天有眼」。墜落10天還存活，搜救人員以奇蹟形容，指現場沒食物，幸好近來連日雨水補充水分是重要關鍵。

醫院表示，婦人目前仍意識不清，經檢查左、右肋骨均有骨折，建議需住加護病房治療。

家屬表示，一開始婦人從台北市住處離家後，向台北警方報案一直沿路調監視器，從台北調到基隆，才發現她5月28日晚上攔了一輛計程車到基隆八斗子，昨天先在平面尋找，後來民眾提供訊息表示有看到一個包包，就開始往下山找。

「真的是老天有眼，謝謝所有搜救人員，大家都有幫忙。」蘇姓婦人的家屬表示。蘇姓婦人送部立基隆醫院救治，醫院表示檢查剛做完，報告還沒出來，已初步檢傷評估。

飛鷹資深搜救隊員表示，事發是5月28日，他們昨天從高雄上來，今天凌晨來搜索，第一次垂降下山沒有發現，很多植被掩蓋，繩索也太短；第二次垂鄰發現草叢及樹枝有被折痕跡，改定點搜索，才發現婦人到在草叢內，外部被樹枝、草叢掩蓋住。

搜救隊員表示，摔落多天還有存活可能有很多因素，根據現場監視器時間，婦人是28日晚上6點半就出現在附近停車場，有可能當天就墜落深崖，但掉落現場沒有食物、沒有水源，依以往搜救經驗，這種情況還活下來是奇蹟，但生命跡象微弱，要趕快急救。

搜救隊員說，以現場陡峭的地形而言，掉下去多日可以唯一能夠延續生命，最重要原因是有雨水的補充，因為這幾天基隆都有下雨，剛好有很好的條件，掉落下去初期應是還有意識，婦人本身的體質也還不錯，才能撐這麼多日。

搜救人員表示，婦人很幸運，滾下去後有被樹枝、草叢卡住，掉在一個小平台凹地平台上，不致於騰空而下劇烈撞擊，但再往下一點點就是陡峭，會直接滾下去。