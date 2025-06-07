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疑詐團糾紛尋仇 保時捷911豪車停高雄大樓地下室遭砸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛要價近700萬元的保時捷911前天下午2時許停在左營區某大樓地下室停車場，一名疑似持甩棍的男子闖入猛砸保時捷擋風玻璃及後照鏡，留下4道甩痕逃逸，大樓管委會報警，尤姓車主卻低調指不認識對方，但據悉，此案疑似與詐團糾紛有關，警方正追查相關涉案人，以釐清案情。

左營警分局調查，34歲尤姓車主5日將保時捷911豪車停在左營區明誠二路某大樓地下室停車位，當天下午2時許，大樓管委會的人發現停在地下室的保時捷車輛遭人砸車後報警。

警方趕抵現場，見保時捷擋風玻璃有四道疑似甩棍痕跡，後照鏡也受損，調閱大樓監視器卻發現保時捷停車處是鏡頭死角，未照到砸車事發過程，但有拍下一名陌生男子進出地下室的畫面。

警方根據車號追查保時捷車主，發現保時捷是登記在大樓某處招待所的34歲尤姓車主所有，但尤男獲悉買了2個月的保時捷愛車被人砸毀，反應卻異常低調，對於警方詢問，以及是否認識砸車男子，均不願指認。　

警方初步追查犯嫌與車主疑似有嫌隙，因背景疑和詐團之間的糾紛有關，除立即依規定受理外，已擴大調閱監視器畫面鎖定對象，將查緝砸車男到案，以釐清相關案情。

高市一輛保時捷911豪車前天下午2時許停在左營區某大樓地下室停車場，擋風玻璃及後照鏡，疑遭人持甩棍砸毀。記者石秀華／翻攝
高市一輛保時捷911豪車前天下午2時許停在左營區某大樓地下室停車場，擋風玻璃及後照鏡，疑遭人持甩棍砸毀。記者石秀華／翻攝

車主 詐騙集團 監視器 保時捷

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