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光華商場女廁驚傳偷拍色狼 被害女嗆：絕對是慣犯

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有人在社群軟體threads發文稱，昨天在光華商場廁所遇到變態，指控對方尾隨到廁所，在廁所外停頓確認女廁沒人後進來，到自己旁邊那間偷拍，戳破犯行後，對方逃逸很狡猾，還繞了一圈假裝自己從外面進來，怒嗆「絕對是慣犯」。警方指出，已著手釐清犯嫌身分，全案依妨害性隱私及不實性影像罪偵辦。

有人在網上發文，概述自己遇到的偷拍過程，稱因為隔壁間有人進去但沒有鎖門的聲音，還有主要是旁邊那間很髒，正常女生絕對不會使用，「就這兩點，懷疑旁邊可能是個男子，結果抬頭一看，就看到他的手機在拍」。

轄區中正一警方表示，6月6日晚上8點13分接獲民眾報案，稱在光華商場女廁遭人偷拍，到場調閱監視器了解狀況，發現偷拍犯嫌尾隨報案民眾至女廁，並至報案民眾隔壁間廁所，以手機偷拍，經報案人發現後，犯嫌隨即跑出女廁逃離。

警方說，目前報案民眾尚未完成正式筆錄，但已著手釐清犯嫌身分，全案將朝妨害性隱私及不實性影像罪偵辦。

有民眾在社群軟體threads發文稱，昨天在光華商場廁所遇到變態偷拍，警方獲悉，全案朝妨害性隱私及不實性影像罪偵辦。圖／擷取自threads
有民眾在社群軟體threads發文稱，昨天在光華商場廁所遇到變態偷拍，警方獲悉，全案朝妨害性隱私及不實性影像罪偵辦。圖／擷取自threads

色狼 女廁 光華商場 偷拍

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