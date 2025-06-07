影／家人封鎖詐騙群組...他卻偷偷重新連結 面交30萬買飆股下場曝

彰化縣60多歲邱姓男子加入詐騙投資LINE群組，家人獲知後封鎖群組，邱男偷偷重新連結，聽從詐騙集團指示面交30萬元「投資飆股」，事後高興告訴家人，家人差一點沒昏倒，主動帶他報案並配合警方誘捕到余姓車手。

據了解，邱男今年5月間上網看見「財經節目主持人邱沁宜」教人投資的廣告，信以為真，點連結加入line投資群組，群組內每天都有人自稱獲利、分享飆股等訊息，個個投資人都穩賺不賠，邱男十分心動，跟家人商量要買哪一支飆股，被家人勸阻，直指那是詐騙投資，還封鎖他的Line投資群組。

事隔半個多月，邱男還是很想嘗試投資，偷偷重新連結被封鎖的Line投資群組，詐團「理專」分析投資頭頭是道，邱男就約定面交30萬元買飆股，事後高興告訴家人他的投資計畫，家人氣得差一點沒昏倒，立馬帶邱男到彰化縣警察局北斗警分局北斗派出所報案，警方認定這是詐騙，希望配合誘捕車手，邱男本來心疼損失30萬元，聽到配合警方辦案，展現高度興趣和意願。

邱男再度聯絡詐團，表示要再投資30萬元，雙方約定6月4面交，員警埋伏在附近，見余姓車手（26歲）拿到錢，一擁而上逮捕，余男叫喊他什麼都不知情，員警要他「嘜爭」，出示警察證件後將余男上銬，帶回派出所詢問。余男避重就輕，僅坦承擔任車手角色，警詢後，連同假冒工作證、收據及手機等證物一併依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，把余男移送偵辦。