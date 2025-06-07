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影／高雄小貨車肇逃遭酸「36計」 騎士回看影片嘆骨折手還在痛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚4時4分許行經高市大寮區河堤路，右轉一處小徑時，撞倒直行的林姓機車騎士，林男倒地右手骨折，黃男卻駛離現場，被後方機車攔下告知報警；事故過程被PO網，讓黃男感嘆回看影片又讓骨折的手痛了起來。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則車禍肇逃影片，貼文開頭指，「三十六計，走為上策」。原PO是被撞的騎士，指小貨車撞完直接離開，目前手骨折恢復中，看完影片手又痛起來了。

有網友附和稱，「車禍事故是小貨車變換車道未讓慢車道的直行車肇禍」、「右轉車都不會讓直行車」。

轄區林園警分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚4時4分許，當時34歲黃姓男子駕駛自小貨車自河堤路南往北方向右轉無名路時，擦撞直行由29歲林姓男子騎乘的機車，所幸林男受傷送醫無大礙。

事故發生後，有其他機車騎士追上小貨車並告知黃姓駕駛與人發生車禍，黃男才停下，雙方均無酒駕行為。

警方指出，黃男雖是後返回肇事現場，但警詢後，仍依肇事逃逸移送偵辦，詳細車禍肇責待交通大隊釐清。

黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚在高市大寮區河堤路右轉一處小徑時，撞倒機車騎士後肇逃，被其他騎士攔下報警。記者石秀華/翻攝
黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚在高市大寮區河堤路右轉一處小徑時，撞倒機車騎士後肇逃，被其他騎士攔下報警。記者石秀華/翻攝
黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚在高市大寮區河堤路右轉一處小徑時，撞倒機車騎士（紅圈處）後肇逃。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚在高市大寮區河堤路右轉一處小徑時，撞倒機車騎士（紅圈處）後肇逃。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚在高市大寮區河堤路右轉一處小徑時，撞倒機車騎士後肇逃。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚在高市大寮區河堤路右轉一處小徑時，撞倒機車騎士後肇逃。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

骨折 車禍

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