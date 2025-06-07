澎湖火燒船連碼頭都著火 七美島凌晨被火光照亮

澎湖縣七美鄉南滬港碼頭今天凌晨3時許發生火燒船事故，火勢整整燒了近1小時，就連漁港碼頭浮橋都因此著火，碼頭連帶漁船都被大火吞噬，七美島的夜空更被火光照得通紅，直到天亮火勢才完全撲滅，但現場只剩焦黑船體骨架，船長望著生財工具付之一炬，萬般無奈。

據了解，這艘起火的漁船來自高雄茄萣興達漁港，昨天在澎湖海域捕魚作業後，昨下午5點多進七美南滬港停泊，但今天凌晨3點45分卻突然不明原因起火燃燒，當時首先海巡七美安檢所通報，漁船很快就整艘陷入火海。

因漁船火勢延燒迅速，火舌更竄上碼頭浮橋平台，導致浮橋也隨之起火，且漁船就停在七美島上唯二的便利商店前，還緊鄰七美遊客中心、澎湖縣消防局立即派遣第一大隊七美分隊2車4人前往灌救，還從七美機場呼叫消防車前來支援。