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澎湖火燒船連碼頭都著火 七美島凌晨被火光照亮
澎湖縣七美鄉南滬港碼頭今天凌晨3時許發生火燒船事故，火勢整整燒了近1小時，就連漁港碼頭浮橋都因此著火，碼頭連帶漁船都被大火吞噬，七美島的夜空更被火光照得通紅，直到天亮火勢才完全撲滅，但現場只剩焦黑船體骨架，船長望著生財工具付之一炬，萬般無奈。
據了解，這艘起火的漁船來自高雄茄萣興達漁港，昨天在澎湖海域捕魚作業後，昨下午5點多進七美南滬港停泊，但今天凌晨3點45分卻突然不明原因起火燃燒，當時首先海巡七美安檢所通報，漁船很快就整艘陷入火海。
因漁船火勢延燒迅速，火舌更竄上碼頭浮橋平台，導致浮橋也隨之起火，且漁船就停在七美島上唯二的便利商店前，還緊鄰七美遊客中心、澎湖縣消防局立即派遣第一大隊七美分隊2車4人前往灌救，還從七美機場呼叫消防車前來支援。
消防人員在經全力搶救後，火勢才在凌晨4時25分控制，直到4時53分完全撲滅，所幸因事發在凌晨，漁港周邊機關、便利商店都已打烊，未造成其他船隻延燒及人員傷亡，不過詳細起火原因還需要由澎湖縣消防局派人從馬公市坐船前往調查。
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