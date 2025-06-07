快訊

教授生存／教學耐受度受挑戰 只愛研究別當教授害人？

台南影迷哭哭！ 國賓影城二館6月30日結束營業 在地人不捨：時代眼淚

中職／明星賽投票陳傑憲被宋晟睿超車！兄弟球員包辦全位置

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖火燒船連碼頭都著火 七美島凌晨被火光照亮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導

澎湖縣七美鄉南滬港碼頭今天凌晨3時許發生火燒船事故，火勢整整燒了近1小時，就連漁港碼頭浮橋都因此著火，碼頭連帶漁船都被大火吞噬，七美島的夜空更被火光照得通紅，直到天亮火勢才完全撲滅，但現場只剩焦黑船體骨架，船長望著生財工具付之一炬，萬般無奈。

據了解，這艘起火的漁船來自高雄茄萣興達漁港，昨天在澎湖海域捕魚作業後，昨下午5點多進七美南滬港停泊，但今天凌晨3點45分卻突然不明原因起火燃燒，當時首先海巡七美安檢所通報，漁船很快就整艘陷入火海。

因漁船火勢延燒迅速，火舌更竄上碼頭浮橋平台，導致浮橋也隨之起火，且漁船就停在七美島上唯二的便利商店前，還緊鄰七美遊客中心、澎湖縣消防局立即派遣第一大隊七美分隊2車4人前往灌救，還從七美機場呼叫消防車前來支援。

消防人員在經全力搶救後，火勢才在凌晨4時25分控制，直到4時53分完全撲滅，所幸因事發在凌晨，漁港周邊機關、便利商店都已打烊，未造成其他船隻延燒及人員傷亡，不過詳細起火原因還需要由澎湖縣消防局派人從馬公市坐船前往調查。

澎湖七美南滬港火燒船，火光沖天就連碼頭都起火燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
澎湖七美南滬港火燒船，火光沖天就連碼頭都起火燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
澎湖七美南滬港火燒船，火光沖天就連碼頭都起火燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
澎湖七美南滬港火燒船，火光沖天就連碼頭都起火燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
澎湖七美南滬港火燒船，火光沖天就連碼頭都起火燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
澎湖七美南滬港火燒船，火光沖天就連碼頭都起火燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝

碼頭 火災 澎湖縣

延伸閱讀

新蘭漁港紅燈塔美景成釣客垃圾場 民眾批：怎麼拍水照

影／澎湖光榮碼頭晚間傳溺水事件 女子無呼吸心跳送醫搶救

澎湖警察節大會 警演出短劇籲防詐

海上圖書館「望僕號」再訪澎湖 開放登船開啟多元文化交流

相關新聞

澎湖火燒船連碼頭都著火 七美島凌晨被火光照亮

澎湖縣七美鄉南滬港碼頭今天凌晨3時許發生火燒船事故，火勢整整燒了近1小時，就連漁港碼頭浮橋都因此著火，碼頭連帶漁船都被大...

影／疑精神不濟撞匝道島頭 國道1北上八堵遊覽車翻車塞3小時

今天上午5點多，43歲林姓男子駕駛遊覽車行經國道1號北向2.4公里八堵路段時翻車，司機頭部、身體多處擦挫傷送醫，北向車流...

影／不可思議！廢棄腳踏車擠車格 竹市車主竟收「並排停車」罰單

新竹市議員黃文政近期收到民眾投訴，指出棄腳踏車隨意棄置亂象，甚至占到停車格，不知情的車主停放後，竟遭警方開罰「並排停車」...

影／北市婦失蹤10日基隆忘憂谷墜80米深坡 意識不清吊掛送醫

住台北市一名六旬婦人離家失蹤10日，今天上午被發現墜落在基隆市八斗子子忘憂谷80高地邊坡，救援人員利用垂吊方式下到約80...

影／家人封鎖詐騙群組...他卻偷偷重新連結 面交30萬買飆股下場曝

彰化縣60多歲邱姓男子加入詐騙投資LINE群組，家人獲知後封鎖群組，邱男偷偷重新連結，聽從詐騙集團指示面交30萬元「投資...

影／高雄小貨車肇逃遭酸「36計」 騎士回看影片嘆骨折手還在痛

黃姓男子駕駛小貨車昨傍晚4時4分許行經高市大寮區河堤路，右轉一處小徑時，撞倒直行的林姓機車騎士，林男倒地右手骨折，黃男卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。